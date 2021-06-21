أعراض تسمم الحمل والوقاية منه

الوكيل الإخباري - تسمم الحمل هو اضطرابٌ في ضغط الدم يحدث غالبًا بعد الأسبوع العشرين من الحمل في الثلث الثاني أو الثلث الثالث من الحمل، وهنالك حالة مشابهة تُدعى تسمم الحمل ما بعد الولادة يمكن أن تحدثُ بعد عملية الولادة.





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علامات وأعراض تسمم الحمل

تشمل علامات وأعراض تسمم الحمل ما يلي:

1- صداع متواصل

2- مشاكل في الرؤية أو رؤية بقع أمام العينين

3- ألم في أعلى منطقة البطن أو الكتف

4- غثيان وتقيؤ (في النصف الثاني من الحمل)

5- ارتفاع مفاجئ في الوزن

6- تورم مفاجئ في الوجه واليدين

7- صعوبة في التنفس

8- انخفاض كمية البول

* ما خطورة إصابة الحامل بتسمم الحمل :



1- نقص تدفق الدم إلى المشيمة

تؤثر مرحلة ما قبل تسمم الحمل على الشرايين التي تحمل الدم إلى المشيمة، وإذا لم تحصل المشيمة على دم كافٍ، فقد يحصل الجنين على كمية أقل من الأكسجين، مما يؤثر على نمو الجنين أو يسبب الولادة المبكرة.



2- انفصال المشيمة

لنفس السبب ونتيجة تأثير المتلازمة على الأوعية الدموية قد تنفصل المشيمة عن الجدار الداخلي للرحم قبل الولادة، ويمكن أن يسبب الانفصال الشديد نزيفا حادا وتلفا في المشيمة، مما يمكن أن يشكّل تهديدا لحياتكِ أنتِ والجنين.



3- متلازمة هيلب

يمكن أن تصبح سريعا متلازمة هيلب، التي تشير إلى انحلال الدم (تدمير خلايا الدم الحمراء)، وارتفاع أنزيمات الكبد، وانخفاض عدد الصفيحات، مهددة لحياتكِ أنت والجنين.



4- الارتعاج أو تسمم الحمل

قد تتطور مقدمات الارتعاج بسبب عدم علاجها جيدا أو التأخر في طلب المشورة الطبية إلى تسمم الحمل أو الارتعاج، حيث تصيب الحامل نوبات التشنج وتصبح حالتها مهددة للحياة، وتشمل الأعراض التي تشير إلى تسمم الحمل الوشيك الشعور بألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن، والتعرض لمشكلات في الرؤية، وتغير في الحالة العقلية، مثل انخفاض مستوى اليقظة.



5- أمراض القلب والأوعية الدموية

قد تزيد الإصابة بمقدمات الارتعاج من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في المستقبل، ويزداد الخطر إذا كنتِ قد تعرضتِ لمرحلة ما قبل تسمم الحمل أكثر من مرة، أو إذا كان قد سبق لك التعرض للولادة المبكرة.



الوقاية من تسمم الحمل



1- حدّدي عوامل الخطورة التي تنطبق عليك وعالجيها، ويُفضل القيام بذلك قبل الحمل، فعلى سبيل المثال، يجب أن تحاولي السيطرة على مشكلة ارتفاع ضغط الدم، وإنقاص وزنك إن دعت الحاجة، والتأكد من ضبط مستوى السكر لديك في حال إصابتك بمرض السكري قبل الحمل، يمكن لطبيبتك أن تقدم لك النصح بشأن أفضل الخطوات التي يتوجب اتباعها في حال كنت حاملًا بالفعل وكانت لديك إحدى عوامل الخطورة هذه.

2- كما قد يوصي بعض الأطباء بأخذ جرعاتٍ صغيرة من الأسبرين خلال فترة الحمل إذا كنت عرضة للإصابة بتسمم الحمل بدرجةٍ عالية.

المصدر - صحتك









