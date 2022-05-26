أعراض تكشف الإصابة بالإيدز.. احذر عدوى الجهاز التنفسي

الوكيل الإخباري - الإيدز من الأمراض الخطيرة المهددة للحياة، ويستوجب ذلك التعرف على أعراضه وأسبابه للحفاظ على الصحة والحيلولة دون العدوى.

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والإيدز حالة مرضية مزمنة يسببها فيروس يطلق عليه نقص المناعة البشرية (HIV) الذي يصيب خلايا CD4 ويؤدي إلى تدميرها، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن الجهاز المناعي.

ويتطور المرض لدى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) إلى الإيدز عندما يقل عدد خلايا CD4 في الدم عن 200 خلية.

أعراض مرض الإيدز



تحدثت الدكتورة هبة السيد، مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة المصرية، عن أبرز أعراض الإصابة بمرض نقص المناعة المكتسب.

وقالت في مقطع مصور نشرته وزارة الصحة المصرية عبر صفحتها على "فيسبوك"، إنه لا يوجد أعراض تؤكد أو تجزم بالإصابة بمرض الإيدز، موضحة أن الطريقة الوحيدة لاكتشاف الفيروس عن طريق التحليل المعملي فقط.

واستعرضت الطبيبة المختصة مراحل الإصابة بالإيدز وأعراضها كالتالي:

1- المرحلة الأولى

دخول الفيروس للجسم، ولا يستطيع أحد اكتشاف هذه المرحلة لأنها تكون من غير أعراض أو بعلامات خفيفة تشبه الإنفلونزا أو دور البرد.

2- المرحلة الثانية

يكون الشخص إلى حد ما متعايشا مع الفيروس، وتظهر عليه بعض الأعراض أشهرها:

- الحزام الناري

- العدوى المتكررة للجهاز التنفسي

3- المرحلة الثالثة

تسمى بمرحلة الإيدز وتشهد انخفاضا كبيرا في المناعة، ويصبح الشخص عرضة لما يعرف باسم "العدوى الانتهازية"، ومن أشهر أعراضها الإصابة بـ:

- إسهال مزمن

- ارتفاع الحرارة

- الدرن أو السل

4- المرحلة الرابعة

في آخر مرحلة يصاب المريض بمجموعة كبيرة من الأمراض، أشهرها:

- أنواع مختلفة من السرطان خاصة الجلد وعنق الرحم

- درن خارج الرئة

العين الإخبارية

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