أعراض غير واضحة لأمراض الكلى

الوكيل الإخباري - تعتبر أمراض الكلى من الأمراض الشائعة بكثرة، حيث يصاب شخص من بين عشرة أشخاص بها. وغالبا ما تظهر أعراض غير واضحة وشبيهة بأعراض أمراض أخرى. فما هي هذه الأعراض؟.





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يقول الدكتور ميخائيل يليسييف أخصائي أمراض الكلى في حديث لـ Gazeta.Ru: "الكثير من أمراض الكلى في البداية تتطور من دون أعراض عمليا، ومن دون فحص المريض، يستحيل إجراء تشخيص دقيق على الفور، لأن أعراضها تشبه أعراض أمراض أخرى.

ويشير الطبيب إلى أن هناك أعراض غير واضحة تشير إلى أمراض الكلى هي في الواقع أعراض أمراض أخرى، مثل ضيق التنفس، الذي يظهر، مثل الوذمة، عند وجود احتقان في الجسم. وغالبا ما يظهر أثناء النشاط البدني، أو في حالة الاستسقاء الصدري (Hydrothorax)‏ أثناء الراحة.



ووفقا له، تنسب إلى هذه الأعراض أيضا، جفاف الجلد والحكة والضعف والتعب وطعم غير محبب في الفم، وسوء النوم. أما الأعراض الأكثر وضوحا لأمراض الكلى، فهي الألم في الظهر. يمكن الشعور به على أحد جانبي العمود الفقري أو كليهما ويحدث فجأة. ويمكن أن ينتشر إلى أسفل البطن والفخذ. ومن الأعراض الأخرى، ما يسمى بعسر البول، والذي يظهر على شكل ألم، وزيادة الرغبة في التبول، مع صعوبة في التبول.

روسيا اليوم