تعاني من ضيق التنفس أثناء تناول الطعام؟- إليك الأسباب

الوكيل الإخباري - ضيق التنفس أثناء تناول الطعام عرض قد يحدث نتيجة الإفراط في تناول الطعام، أو اتباع عادات غذائية ضارة، ولكن في بعض الحالات قد يشير لعدد من المشكلات الصحية التي قد تصيب الجهاز الهضمي أو التنفسي أو القلب.

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أسباب ضيق التنفس أثناء تناول الطعام



الحساسية الغذائية

يعاني البعض من الحساسية الغذائي من بعض أنواع الطعام، تظهر أعراضها خلال دقائق من تناول الطعام المسبب للحساسية، وتشمل هذه الأعراض صعوبة التنفس، تورم الوجه، وصعوبة البلع.

وفي بعض الحالات قد تظهر الأعراض بعد ساعات أو أيام من تناول الطعام المسبب للحساسية، وتشمل هذه الأعراض ضيق التنفس، السعال، والإسهال، وتعرف تلك الحالة بالتفاعلات التحسسية المتأخرة.



أمراض الجهاز الهضمي

ارتجاع المريء: يسبب ارتجاع حمض المعدة إلى المريء شعورًا بالحرقة وصعوبة التنفس.

فتق الحجاب الحاجز: قد يسبب ضعف عضلات الحجاب الحاجز صعود حموضة المعدة إلى الصدر، مما قد يُسبب ضيق التنفس.



أمراض الجهاز التنفسي

الربو، يسبب التهابًا في مجرى الهواء، مما قد يسبب ضيق التنفس، السعال، وضيق الصدر.

داء الانسداد الرئوي المزمن، يسبب انسدادًا في مجرى الهواء، مما قد يسبب ضيق التنفس، السعال، وضيق الصدر.

التهاب الشعب الهوائية، يسبب التهابًا في الشعب الهوائية، مما قد يسبب ضيق التنفس، السعال، والحمى.



أمراض القلب

قصور القلب، تسبب ضعف قدرة القلب على ضخ الدم بشكلٍ فعال، مما قد يسبب ضيق التنفس، التعب، وتورم القدمين.

مرض القلب التاجي، قد يسبب ضيق في الشرايين التاجية، مما قد يؤدي إلى ضيق التنفس، ألم الصدر، والشعور بالتعب.



أسباب أخرى

القلق والتوتر، قد يسبب القلق والتوتر ضيق التنفس، سرعة ضربات القلب، والتعرق.

تناول الطعام بسرعة، قد يسبب تناول الطعام بسرعة ابتلاع الهواء، مما قد يسبب ضيق التنفس.

تناول الطعام أثناء الاستلقاء، قد يسبب ارتجاع الطعام إلى المريء، مما قد يؤدي إلى ضيق التنفس.

الوزن الزائد، قد يؤدي الوزن الزائد ضغطًا على الرئتين، مما قد يسبب ضيق التنفس.

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