الوكيل الإخباري - وجود طفل رضيع في منزلك أمر مبهج، لكنه في الوقت ذاته محير، إذ إن الأطفال الرضع لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم إلا بلغة واحدة وهي البكاء أحد الأمور التي تثير الرعب في قلب الأم أن يكون طفلها الرضيع مريضًا دون أن تدري، إذ إنه لن يستطيع أن يخبرها بما يؤلمه أو يؤذيه.

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أعراض مرض الطفل الرضيع

1 - ارتفاع درجة الحرارة: الحمى من أشهر علامات المرض والتعرض لعدوى سواء بكتيرية أو فيروسية، يمكنكِ قياس درجة حرارة طفلك باستخدام الترمومتر الرقمي إذا كان طفلك أقل من ثلاثة شهور وارتفعت حرارته، فاستشيري طبيبه فورًا، وإذا كان أكبر من ذلك، فيمكنكِ استخدام الباراسيتامول مع كمادات الماء الفاتر لتخفيف الحمى، وإذا لم يتحسن خلال يومين فاستشيري طبيبه.

2 - مشكلات التنفس: إذا لاحظت أن طفلك لا يستطيع التقاط أنفاسه، أو يتنفس بسرعة جدًّا باستمرار، فربما يعاني مشكلة ويحتاج إلى تدخل طبي.

3- الهدوء غير الطبيعي: إذا لاحظتِ أن طفلك الرضيع هادئ جدًّا على غير عادته، ولا يبكي لأي سبب، ولا يطلب الرضاعة، أو كان نائمًا ولا يستيقظ، فربما تحتاجين إلى زيارة الطبيب.

4 - التشنجات: إذا حدثت لطفلك أي تشنجات مفاجئة، سواء كانت تشنجات حرارية أو غير حرارية، فيجب أن تعرضيه على الطبيب فورًا، وكذلك إذا حدث له إغماء مفاجئ.

5 - القيء المستمر: يتقيأ الأطفال الرضع أحيانًا، خاصةً عندما يأكلون أكثر من اللازم، أو لا يتجشؤون بعد الرضاعة، لكن القيء المستمر مع كل رضعة، أو القيء بلون أخضر، ليس أمرًا طبيعيًّا، ويحتاج إلى استشارة طبيب.

6 - ازرقاق البشرة: قد يعاني بعض الأطفال الرضع ازرقاق البشرة عندما يبكون ويصرخون، لكن الازرقاق المستمر -خاصةً في الأطراف والشفاه- قد يكون إنذارًا بمشكلة في القلب.

أخطاء شائعة في العناية بالرضيع

1 - استخدام كرسي السيارة (الكارسيت) بطريقة خاطئة: كرسي السيارة مهم جدًّا للأطفال الرضع، ويحميكِ ويحميهم من مخاطر كثيرة، لذا ضروري أن تحصلي على كرسي يناسب عمر طفلكِ، وأن تستخدميه بطريقة صحيحة، وتتبعي إرشادات استخدامه المدونة على الكتيب الخاص به.

2 - نوم الطفل على بطنه: كثير من الأطفال الرضع ينامون أفضل على بطونهم، لكن الأطباء يمنعون ذلك خلال الستة أشهر الأولى، إذ إن ذلك يعرضهم لخطر متلازمة الموت المفاجئ، لذا ينصحون بالنوم على الظهر.

3 - تنظيم الرضاعة: بعض الأمهات يرغبون في تنظيم رضاعة الطفل حتى يحصلن على وقت كافي لأنشطة الحياة اليومية الأخرى، لكن الرضاعة بالطلب في هذا العمر مهمة جدًّا ليكبر الطفل وينمو.

4 - إهمال تجشؤ الطفل: تجشؤ الطفل مهم جدًّا لتجنب الغازات والانتفاخ والقيء وآلام المعدة، لذا لا بد من مساعدة طفلكِ على التجشؤ بعد كل رضعة، وينصح الأطباء بتجشؤه قبل الرضاعة كذلك.

المصدر - سوبر ماما