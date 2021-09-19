الأحد 19-09-2021
الوكيل الاخباري

الأوبئة : الأردن لم يُسجّل أي نوع من المتحورات الجديدة

وزارة النقل: تتبع المركبات الحكومية وصل إلى 70 بالمئة

الفنان محمد هنيدي يكشف سبب إعلانه اعتزال الفن

24 مركزاً خدمياً للضمان الاجتماعي في محافظات وألوية المملكة

التعليم العالي لـ الوكيل : يتم تدقيق شهادات المعادلة لطلبة الثانوية الأجنبية

صُلح عمَّان تستمع لشهادة مدير عام بقضية اختلاس 13 مليون دينار من صندوق البريد

الملك يلقي كلمة مسجلة باجتماعات الأمم المتحدة الأربعاء

تحطم مروحية في ليبيا

أمين عام التربية تتفقد مدارس الشونة الجنوبية

بتوجيهات ملكية .. المستشفى الميداني الأردني غزة 68 يباشر أعماله

الأحد، 19-09-2021 02:39 م

أعراض مرض الطفل الرضيع

201213062557349_shutterstock-1782039215


الوكيل الإخباري - وجود طفل رضيع في منزلك أمر مبهج، لكنه في الوقت ذاته محير، إذ إن الأطفال الرضع لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم إلا بلغة واحدة وهي البكاء أحد الأمور التي تثير الرعب في قلب الأم أن يكون طفلها الرضيع مريضًا دون أن تدري، إذ إنه لن يستطيع أن يخبرها بما يؤلمه أو يؤذيه.

اضافة اعلان

 

أعراض مرض الطفل الرضيع 

1 - ارتفاع درجة الحرارة: الحمى من أشهر علامات المرض والتعرض لعدوى سواء بكتيرية أو فيروسية، يمكنكِ قياس درجة حرارة طفلك باستخدام الترمومتر الرقمي إذا كان طفلك أقل من ثلاثة شهور وارتفعت حرارته، فاستشيري طبيبه فورًا، وإذا كان أكبر من ذلك، فيمكنكِ استخدام الباراسيتامول مع كمادات الماء الفاتر لتخفيف الحمى، وإذا لم يتحسن خلال يومين فاستشيري طبيبه.

2 - مشكلات التنفس: إذا لاحظت أن طفلك لا يستطيع التقاط أنفاسه، أو يتنفس بسرعة جدًّا باستمرار، فربما يعاني مشكلة ويحتاج إلى تدخل طبي.
3- الهدوء غير الطبيعي: إذا لاحظتِ أن طفلك الرضيع هادئ جدًّا على غير عادته، ولا يبكي لأي سبب، ولا يطلب الرضاعة، أو كان نائمًا ولا يستيقظ، فربما تحتاجين إلى زيارة الطبيب.
4 - التشنجات: إذا حدثت لطفلك أي تشنجات مفاجئة، سواء كانت تشنجات حرارية أو غير حرارية، فيجب أن تعرضيه على الطبيب فورًا، وكذلك إذا حدث له إغماء مفاجئ.
5 - القيء المستمر: يتقيأ الأطفال الرضع أحيانًا، خاصةً عندما يأكلون أكثر من اللازم، أو لا يتجشؤون بعد الرضاعة، لكن القيء المستمر مع كل رضعة، أو القيء بلون أخضر، ليس أمرًا طبيعيًّا، ويحتاج إلى استشارة طبيب.

6 - ازرقاق البشرة: قد يعاني بعض الأطفال الرضع ازرقاق البشرة عندما يبكون ويصرخون، لكن الازرقاق المستمر -خاصةً في الأطراف والشفاه- قد يكون إنذارًا بمشكلة في القلب.

 

أخطاء شائعة في العناية بالرضيع
1 - استخدام كرسي السيارة (الكارسيت) بطريقة خاطئة: كرسي السيارة مهم جدًّا للأطفال الرضع، ويحميكِ ويحميهم من مخاطر كثيرة، لذا ضروري أن تحصلي على كرسي يناسب عمر طفلكِ، وأن تستخدميه بطريقة صحيحة، وتتبعي إرشادات استخدامه المدونة على الكتيب الخاص به.

2 - نوم الطفل على بطنه: كثير من الأطفال الرضع ينامون أفضل على بطونهم، لكن الأطباء يمنعون ذلك خلال الستة أشهر الأولى، إذ إن ذلك يعرضهم لخطر متلازمة الموت المفاجئ، لذا ينصحون بالنوم على الظهر.
3 - تنظيم الرضاعة: بعض الأمهات يرغبون في تنظيم رضاعة الطفل حتى يحصلن على وقت كافي لأنشطة الحياة اليومية الأخرى، لكن الرضاعة بالطلب في هذا العمر مهمة جدًّا ليكبر الطفل وينمو.

4 - إهمال تجشؤ الطفل: تجشؤ الطفل مهم جدًّا لتجنب الغازات والانتفاخ والقيء وآلام المعدة، لذا لا بد من مساعدة طفلكِ على التجشؤ بعد كل رضعة، وينصح الأطباء بتجشؤه قبل الرضاعة كذلك.

 

المصدر - سوبر ماما 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_20469_430d93326ac-b58d-4ed1-9418-8f72d4ddad8c

خبيرة تكشف مخاطر التنفس من الفم أثناء النوم

unnamed

اسباب سرطان العين

kyf-tsdyn-tflk-lrdy-l-ltjshw-bshwl

متى نتوقف عن محاولة تجشؤ الرضيع؟

b2b9f2d564f79cf4737df3045a309e66

فوائد الخس للمرأة الحامل في الشهر السادس

كيف-تسيطرين-على-مشاعر-الجوع-خلال-الرجيم؟

أطعمة مناسبة للتخلص من الجوع الدائم

1631969449_muzhchina-boleet

احذر .. خطأ جسيم خلال علاج الزكام في المنزل !

أخبار متعلقة
هل-الرضاعه-الطبيعيه-مع-الصناعيه-تضر-الطفل

كيفية تعويد الطفل على الرضاعة الصناعية

2018_12_20_12_21_46_890

أطعمة صحية لا تقدموها لطفلكم الرضيع