أطعمة صحية لا تقدموها لطفلكم الرضيع

الوكيل الإخباري - تغذية الطفل الرضيع أكثر ما يشغل بال الأم في المراحل الأولى من عمره، فتغذيته بصورة صحيحة تحافظ على صحته وتساعده على النمو بشكل سليم، لذلك تسعى الأم إلى تقديم الأطعمة المفيدة لطفلها بناء على أقوال من حولها، اعتقادًا منها أنها ستزيد من وزنه وتمنحه العناصر الغذائية اللازمة، ولكنها قد تُقدّم له بعض الأطعمة التي لا تناسبه في هذه المرحلة أو قد تضر بصحته على الرغم من أنها أطعمة صحية ومفيدة في تكوينها بشكل عام، إلا أن الدراسات أثبتت أن هذه الأطعمة لا تناسب الطفل في هذا السن الصغير بل إنها قد تسبب له الأضرار أيضًا.

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1 - العسل: رغم الفوائد التي لا تعد ولا تحصى للعسل، حذرت دراسات أجنبية عديدة من خطورة تقديمه للطفل تحت عمر السنة، لأنه يحتوي على بكتيريا مؤذية للطفل تسمى الكلوستريديوم قد تؤدي إلى تسممه، أو تتسبب في ارتخاء عضلاته، وعدم قدرته على الرضاعة أو البكاء بشكل طبيعي، بالإضافة إلى عدم قدرته على البلع وإصابته بإمساك دائم لعدم اكتمال نمو أمعائه في هذا العمر، ولكن يمكن للأم أن تعطي الطفل العسل بعد إتمام عامه الأول.





2 -حليب البقر: يصعب على الطفل الرضيع هضم الحليب البقري قبل عامه الأول، لأنه يمده بنسبة زائدة من البروتين والصوديوم والبوتاسيوم، تمثل حملًا عليه عند الهضم، كما أنه لا يمده بنسبة كافية من فيتامين "هـ" والحديد والأحماض الدهنية الأساسية لنموه، يتفوق عليه لبن الأم والألبان المخصصة للأطفال في مستوى الحديد اللازم.



3 - بياض البيض: يجب ألا يتناول الطفل الرضيع بياض البيض قبل عمر سنة، لأنه قد يسبب له الحساسية، ويمكنه أن يتناول صفار البيض فقط من عمر 7 أو 8 شهور.



4- المكسرات: لا تقدم للطفل بكل أنواعها لتلافي انزلاقها في حلقه واختناقه بها، ولوقايته من التعرض لحساسية الفول السوداني.



5 - السكر والملح: لا يُضاف السكر أو الملح لأكل الطفل نهائيًا، فبعض الأمهات يُضفن السكر حتى يتقبل الطفل الأكل، وهذا خطأ كبير، لأنّه يزيد من انجذابه لطعم السكر، ويقلل من تقبله للخضار والأطعمة الأخرى، إضافة إلى أن الرضع يؤمّنون حاجاتهم من الملح من المصادر الطبيعية كالخضار، لذلك لا يجب إضافة الملح لطعامهم حتى لا يسبب ضغطًا كبيرًا على الكليتين.





6 - الفاكهة الحمضية: لأنها تكون عالية الحموضة بالنسبة للطفل، وقد تؤدي إلى ألم وطفح جلدي مكان الحفاضة، كما يفضل تجنب الفواكه التي تسبب الحساسية، مثل: الموز والفراولة والمانجو حتى يتم عامه الأول.





7 - العصائر: حذر الأطباء الأمهات من تقديم عصائر الفواكه لأطفالهن خلال العام الأول من أعمارهم، حيث يتسبب ذلك في تعود الطفل على المذاق الحلو للعصير، ما يؤدي غالبًا إلى انخفاض معدل تناوله لوجباته الأساسية، كما يمكن أن تتسبب هذه العصائر في إمداده بكميات كبيرة من السكر والسعرات الحرارية أو تضر بأسنانه وتصيبها بالتسوس، ولكن إذا اضطرت الأم لذلك من وقت لآخر، يجب ألا يتم الإكثار من هذه العصائر وأن تكون مخففة بكميات كبيرة من الماء.



8 - بعض الخضروات: توصي بعض الدراسات بعدم تناول الأطفال الرضع لبعض الخضروات، مثل: السبانخ والكرنب واللفت والبروكلي، لاحتوائها على نسبة عالية من النيترات التي يسبب الإكثار منها اضطراب خطير في الدم لدى الأطفال الرضع.





9 - الأطعمة قليلة الدسم: تعتبر الدهون مصدرًا مهمًا للسعرات الحرارية وبعض الفيتامينات للأطفال الرضع، فمن الأفضل أن يتناول الرضع دون سن السنة الحليب والزبادي والجبن كامل الدسم وتجنب الأصناف قليلة الدسم.





10 - الأطعمة الصلبة: يفضل ألا يقدم للطفل الرضيع أي أطعمة صلبة، مثل: الذرة الصفراء وحبات العنب والفشار والحلوى والفواكه المجففة، حتى لا تسبب اختناق للطفل لوقوفها في حلقه خلال تناولها، ويفضل أن تُقدّم إليه مقطعة إلى قطع صغيرة جدًا أو مطبوخة وناعمة.





المصدر - سوبر ماما