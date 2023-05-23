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الثلاثاء، 23-05-2023 03:06 م

أعراض نقص السكر في الدم

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الوكيل الإخباري- قالت مؤسسة العلوم الصحية إنه يمكن الاستدلال على نقص السكر في الدم بعلامات مثل خفقان القلب، والتعرق الشديد، وارتعاش الأطراف، والدوار، واضطرابات الرؤية، والكلام، وفقدان الوعي.

وأوضحت  أن هذه الأعراض تظهر عند نزول مستوى السكر في الدم عن 70 ملليغرام لكل ديسيلتر،  بسبب حَقن جرعة كبيرة من الأنسولين، مثلاً.

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و أوضحت المؤسسة أن على المريض تناول الكربوهيدرات سريعة الامتصاص مثل الغلوكوز، وعصائر الفاكهة، والسكاكر. ومن الأفضل أن تكون هذه الكربوهيدرات في متناول يده باستمرار للجوء إليها عند الحاجة.

 

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