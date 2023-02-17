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الجمعة، 17-02-2023 09:57 ص

أعراض نقص الكالسيوم في الجسم: 5 علامات يجب التنبّه إليها

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الوكيل الاخباري- الكالسيوم ضروري للحفاظ على عظام قوية، من أجل حسن سير العضلات ونظام الدم، وكذلك للحدّ من التخزين المفرط للدهون في الأنسجة الدهنية. في حالة النقص، يمكن أن تصبح العظام هشة حتى تصاب بهشاشة العظام، وهو مرض معطل ومتكرر يصيب عدداً كبيراً جداً من النساء. فيما يلي بعض أعراض نقص الكالسيوم:

- عظام هشة
هل كسرت معصمك في سقوط عادي؟ قد يُصار إلى نزع المعادن من عظامك وتتعرضين لهشاشة العظام، بسبب قلة تناول الكالسيوم. يمكن لطبيبك مساعدتك في التقييم وتقديم المشورة لك بشأن نظام غذائي مناسب أو حتى مكملات غذائية. الأطعمة مثل التوفو ومنتجات الألبان واللوز والأسماك المعلبة مثل السردين والسلمون والمحار وخميرة البيرة والبندق والخضروات الخضراء مثل الملفوف هي مصادر ممتازة للكالسيوم؛ يمكنك تضمينها نظامك الغذائي.

- تشنجات
تشنجات العضلات ليست مقلقة، ولكن إذا استمرت، يمكن أن تخفي نقصاً مزمناً وشديداً في الكالسيوم. هذا المعدن يساعد العضلات على الحركة. عندما لا يتلقى الجسم ما يكفي، يمكن أن تحدث تشنجات العضلات وضيقها وعدم الراحة العامة.

- ضغط الدم المرتفع
رغم أن هناك عوامل أخرى تؤثر على ارتفاع ضغط الدم، إلا أن بعض الدراسات يُشير إلى أن تناول الكالسيوم بشكل متوازن يحدُّ من هذه الحالة المرضية. لذلك يمكن أن يُضاف نقص الكالسيوم إلى عوامل الخطر الأخرى المسببة لإرتفاع ضغط الدم. ربما ترغبين في التعرف على أعراض ضغط الدم المرتفع؟

- الفيتامين دي
يحتاج الجسم إلى الجمع بين فيتامين دي D والكالسيوم لدمج الأخير بشكل صحيح. إذا كنت تفتقرين إلى أحد هذه العناصر الغذائية، فمن المحتمل أن يكون الآخر عند مستويات منخفضة جداً أيضاً. إذا وصفت لك مكملات الكالسيوم، فيمكنك أيضاً طلب دمجها مع مكمل فيتامين دي، لامتصاص أفضل.

- عدم تحمل اللاكتوز يعرضك لنقص الكالسيوم
تحتوي منتجات الألبان مثل الحليب والبارميزان والموزاريلا وجبن الشيدر على معظم الكالسيوم. إذا كانت هذه الأطعمة تجعلك مريضة، ربما تكونين غير قادرة على تحمل اللاكتوز، وقد لا تكون مستويات الكالسيوم لديك مرتفعة بما يكفي. اطلبي من طبيبك النصيحة بشأن إيجاد منتجات بديلة، مثل حليب الصويا أو الأرز، والتي يمكن أن تساعد في منع أوجه القصور.

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