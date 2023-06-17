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السبت، 17-06-2023 12:30 م

أعراض يصعب اكتشافها تنذر بسرطان نادر

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الوكيل الإخباري- يعرف السرطان بأنه مرض يحدث عندما تنقسم الخلايا غير الطبيعية بطريقة لا يمكن السيطرة عليها، وتنتشر أحيانا في الأنسجة الأخرى.

يتسبب سرطان الرئة في كثير من الأحيان في سعال مستمر، وعادة ما يؤدي سرطان الأمعاء إلى تغييرات عندما تذهب إلى المرحاض.

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ومع ذلك، في بعض الحالات، قد يظهر المرض بدون أعراض على الإطلاق أو قد يكون من "الصعب اكتشاف" العلامات. وهذا هو الحال عندما يتعلق الأمر بسرطان البريتوني، وهو سرطان يبدأ في الصفاق - طبقة رقيقة من الأنسجة تبطن داخل البطن.


ويتمثل الدور الرئيسي للصفاق في تغطية الأعضاء الموجودة داخل البطن، مثل الأمعاء والكبد، حيث يعمل كحاجز للعدوى.


كما أنه ينتج سائلا يسمح للأعضاء بالحركة داخل بطنك.
وهناك عدد من المشكلات الصحية التي يمكن أن تؤثر على الصفاق، بما في ذلك السرطان - على الرغم من أن هذا "نادر".


وتشرح عيادة كليفلاند: "سرطان البريتوني الأولي نادر جدا. يشخص مقدمو الخدمات أقل من سبعة من كل مليون حالة كل عام. لكن هذه الأرقام قد تكون مضللة إلى حد ما. ويقدر الباحثون أن ما يصل إلى 15% من النساء المصابات بسرطان المبيض المتقدم قد يصبن بالفعل بسرطان الصفاق".


لسوء الحظ، يمكن بسهولة الخلط بين أعراض سرطان الصفاق ومشاكل أخرى.
ويقول مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: "يمكن أن تكون أعراض سرطان البريتوني الأولي غير واضحة للغاية ويصعب اكتشافها. من المرجح أن تكون العديد من الأعراض ناجمة عن حالات طبية أخرى".


ومع ذلك، هناك ست علامات رئيسية يجب أن تكون على دراية بها.

- انتفاخ البطن.
- وجع البطن.
- إمساك أو إسهال.
- الشعور بالمرض.
- الشعور بالانتفاخ.
- فقدان الشهية.


ويضيف مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: "سرطان البريتوني الأولي [بمعنى أنه يبدأ في الصفاق] يصيب النساء بشكل رئيسي. إنه نادر جدا عند الرجال".
وإذا واجهت أي أعراض غير مبررة مذكورة أعلاه، يجب عليك التحدث إلى طبيبك العام.

 

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