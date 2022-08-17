أعشاب لتخفيف الوزن بدون رجيم

الوكيل الإخباري - ليس سراً أن ما تضعينه على طبقكِ يلعب دوراً رئيسياً في إنقاص الوزن؛ علماً أنّ ما تحتفظين به في خزانة التوابل قد يكون بالأهمية نفسها. ثبت أن العديد من الأعشاب والتوابل تحارب الجوع الشديد، وتزيد من حرق الدهون وفقدان الوزن. ولكن لاعتماد نمط الأكل الصحي والرياضة أهمية في إنقاص الوزن، والحصول على نتيجة مستدامة.

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أنواع من الأعشاب الرائعة التي قد تساعدكِ على إنقاص الوزن كما تؤكد اختصاصية التغذية العلاجية :

1- الحلبة

2- الزنجبيل

3- الأوريجانو

4- الكركم

5- القرفة

6- مستخلص حبوب البن الأخضر

7- الكمون

سيدتي