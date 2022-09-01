الوكيل الإخباري - يعاني الكثيرون أحياناً من تقرحات اللسان المؤلمة، فيصعب معها تناول الطعام أو الشراب، وعلى الرغم من أن هذه التقرحات تُشفى عادة من تلقاء نفسها مع مرور الوقت، إلا أن بعض العلاجات المنزلية قد تساعد في تخفيف الأعراض.

اضافة اعلان

وقد يكون الألم أسوأ إذا لامست هذه التقرحات شيئاً ما مثل فرشاة الأسنان، كما يمكن أن تؤدي بعض الأطعمة أيضاً إلى تفاقم تقرحات اللسان، خاصةً الأطعمة الحارّة أو الحمضية.

أفضل طرق علاج التقرحات في الفم واللسان



تميل تقرحات اللسان إلى الشفاء من تلقاء نفسها، إذ لاحظ الباحثون أن معظمها يلتئم في غضون 4-14 يوماً دون علاج، ولكن هناك العديد من العلاجات المنزلية التي قد تساعد في تخفيف الأعراض أثناء عملية الشفاء. ويمكن تهدئة تقرحات اللسان في المنزل عن طريق شطف الفم بما يلي:

-الماء النظيف، خاصة بعد الأكل؛

-ماء مالح دافئ؛

-صودا الخبز مذابة في الماء؛

-وضع الماء شديد البرودة على القرحة أو وضع رقائق الثلج؛

-استخدام رذاذ الفم الستيرويدي؛

- استخدام غسول الفم لقتل أو إزالة أي جراثيم في الفم؛

-تجنّب الأطعمة الحارة والتوابل حتى تلتئم القرحة.

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة