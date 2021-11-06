الوكيل الإخباري - يلعب السعال دوراً في إزالة المهيجات والالتهابات من الجسم، لكن السعال المستمر يمكن أن يكون مزعجاً، ويعتمد أفضل علاج للسعال على السبب الكامن وراءه؛ فهناك العديد من الأسباب المحتملة للسعال، بما في ذلك الحساسية والالتهابات والارتجاع الحمضي.

اضافة اعلان

أفضل طرق علاج تهدئة السعال في المنزل :

1-الشاي بالعسل

وفقاً لبعض الأبحاث، فإن العسل قد يخفف من السعال. ولاستخدام العسل لعلاج السعال، اخلطي ملعقتين صغيرتين بالماء الدافئ أو شاي عشبي، ثم اشربي هذا الخليط مرة أو مرتين في اليوم، ولكن لا تعطي العسل للأطفال الذين لم يُكملوا عامهم الأول.



2- الزنجبيل

قد يخفف الزنجبيل من السعال الجاف أو الربو، لما له من خصائص مضادّة للالتهابات، وقد يخفف أيضًا من الغثيان والألم.



وتشير إحدى الدراسات إلى أن بعض المركّبات المضادّة للالتهابات الموجودة في الزنجبيل يمكنها إرخاء الأغشية في الشعب الهوائية، مما قد يقلل من السعال.





3- السوائل

البقاء رطباً أمر حيوي لمن يعانون من السعال أو البرد، حيث تشير الأبحاث إلى أن شرب السوائل في درجة حرارة الغرفة يمكن أن يخفف من السعال وسيلان الأنف والعطس.

4- البخار

قد يتحسن السعال الرطب، الذي ينتج مخاطًا أو بلغمًا بالبخار، لذا خذي حمامًا ساخنًا ودعي الحمام يمتلئ بالبخار، ثم ابقي في هذا البخار لبضع دقائق حتى تهدأ الأعراض. اشربي في ما بعد كوباً من الماء للتبريد ومنع الجفاف.

5- الغرغرة بالماء المالح



هذا العلاج البسيط هو أحد أكثر العلاجات فعالية لعلاج التهاب الحلق والسعال الرطب، حيث يقلل الماء المالح من البلغم والمخاط في مؤخرة الحلق مما يقلل الحاجة إلى السعال.

6- الزعتر

للزعتر استخدامات طبية، فهو علاج شائع للسعال والتهاب الحلق والتهاب الشعب الهوائية ومشاكل الجهاز الهضمي.

7- تجنب التغييرات الغذائية لارتداد الحمض



ارتجاع حمض المعدة هو سبب شائع للسعال، لذا يعد تجنّب الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى ارتجاع الحمض أحد أفضل الطرق لإدارة هذه الحالة وتقليل السعال المصاحب لها.

المصدر - سيدتي

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة