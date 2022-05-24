أفضل طريقة لإزالة دهون البطن

الوكيل الإخباري - يظهر الكرش عادًة، بسبب زيادة الوزن جرّاء تناول السّعرات الحراريّة بكمّ يتجاوز ما يحتاج الجسم إليه من سعرات، وقلّة النشاط البدني، إضافة إلى الخلل الهرموني وبعض المشكلات الصحيّة للتخلّص من الكرش ومنحه شكلًا مسطحًا، يجب الجمع بين مجموعة من الطرق، التي يرتبط بعضها بالغذاء، ونمط الحياة الصحّي. لذا، يبدو تغيير أسلوب الحياة على المدى الطويل هو المفتاح للتخلّص من دهون الكرش.

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وفي الآتي، طرق مساعدة في التخلص من دهون الكرش:

1 - تناول العناصر الغذائية الغنيّة بالألياف؛ لقدرتها على امتصاص الماء، وزيادة الشعور بالشبع، كما أنّها قليلة السعرات الحراريّة. تشمل المصادر الغنيّة بالألياف 2- الغذائيّة: بذور الكتّان، والأفوكادو، والبقوليات، وتوت العُلّيق.

3- تجنّب تناول الأطعمة الغنيّة بالدهون المهدرجة، بخاصّة تلك المُعلّبة والجاهزة.

4- الابتعاد عن التوتر، لأنّه يؤدي إلى تحفيز الغدد الكظرية لإنتاج الكورتيزول؛ إذ إنّ ارتفاع مستوياته في الجسم قد يُحفّز الشهية، وتخزين الدهون في منطقة البطن.

5- البعد عن تناول الأطعمة التي تحتوي على السكّر المكّرر، مع الاعتدال في استهلاك المصادر الصحيّة منه، كالعسل مثلًا.

6- التقليل من تناول النشويات؛ لا يشترط اتباع نظام غذائي منخفض في محتواه من الكربوهيدرات لتحقيق ذلك، إذ يشير بعض الأبحاث إلى أنَّ مجرد استبدال الكربوهيدرات النشوية غير المعالجة بالكربوهيدرات المكررة يعزّز من عملية الأيض، ممّا يساعد في فقدان الدهون، بما في ذلك دهون الكرش.

7- الإكثار من تناول الأسماك حتّى ثلاث مرّات في الأسبوع؛ إذ أنّها غنيّة بدهون "الأوميغا-3"، التي تُساعد في التقليل من الدهون المختزنة في منطقة الكرش.

8- الإكثار من تناول العناصر الغذائيّة الغنيّة بالبروتين، مثل: اللحم والدجاج والسمك والمأكولات البحريّة والبيض.

9- تناول الخضروات منخفضة الكربوهيدرات، كالبروكولي، والقرنبيط، والسبانخ، والكرنب، والخس، والخيار، والسلق.

10- تجنّب شرب عصائر الفواكة التي تحتوي على نسبة عالية من السكّر، وكذلك المشروبات المحلّاة والغازية؛ لأنَّ الجسم لا يتعامل مع السعرات الحرارية السائلة بنفس الطريقة التي يعالج بها السعرات الحرارية الصلبة، فيقود استهلاك الصنوف المذكورة التي تعجّ بالسعرات الحرارية، إلى تخزينها في وقت لاحق على شكل دهون.

سيدتي