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الأربعاء، 26-04-2023 01:38 م

أفضل طريقة للتخلص من العطس أثناء القيادة

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الوكيل الإخباري- حذرت هيئة الفحص الفني الألمانية من العطس أثناء قيادة السيارة، موضحة أن قائد السيارة يقطع عند العطس 30 متراً بشكل خارج عن السيطرة، عند السير بسرعة 100 كلم/س، ما يرفع خطر الحادث.

ولتجنب هذا الخطر، أوصت الهيئة المرضى بحساسية حبوب اللقاح خاصة، بتغيير فلتر المقصورة، وحبوب اللقاح المدمج في مكيف الهواء بصفة منتظمة،  كل 15 ألف كلم تقريباً.

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ويمكن الاستدلال على انسداد الفلتر عند تكثف بخار الماء على زجاج النوافذ رغم ضبط التهوية بشكل سليم.

 

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