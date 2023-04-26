أفضل طريقة للتخلص من العطس أثناء القيادة

الوكيل الإخباري- حذرت هيئة الفحص الفني الألمانية من العطس أثناء قيادة السيارة، موضحة أن قائد السيارة يقطع عند العطس 30 متراً بشكل خارج عن السيطرة، عند السير بسرعة 100 كلم/س، ما يرفع خطر الحادث.



ولتجنب هذا الخطر، أوصت الهيئة المرضى بحساسية حبوب اللقاح خاصة، بتغيير فلتر المقصورة، وحبوب اللقاح المدمج في مكيف الهواء بصفة منتظمة، كل 15 ألف كلم تقريباً.

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ويمكن الاستدلال على انسداد الفلتر عند تكثف بخار الماء على زجاج النوافذ رغم ضبط التهوية بشكل سليم.

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