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السبت، 04-06-2022 03:03 م

أفضل وقت للرياضة لحرق الدهون

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الوكيل الإخباري - بينما تعد ممارسة الرياضة في أي وقت من اليوم أمرًا جيدًا بالنسبة لك، فقد وجدت دراسة أمريكية جديدة أن هناك أوقاتًا مثالية للتمرين.

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وبحسب الدراسة فإن الأمر مختلف بالنسبة للرجال والنساء، ويعتمد على ما إذا كان هدفك هو بناء العضلات أو حرق الدهون.


وبحسب بي بي سي، فقد أجريت الدراسة على 30 رجلاً و 26 امرأة، جميعهم كانوا نشيطين وبصحة جيدة، وتتراوح أعمارهم بين 25 و 55 عامًا. تمت دراسة المشاركين لمدة 12 أسبوعًا حيث شاركوا في برنامج لياقة بدنية متنوع، بما في ذلك المقاومة والتحمل والجري.


تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين، كلتاهما تمارسان التمارين في أوقات مختلفة من اليوم: إحداهما قامت بالتمرين قبل الساعة 8:30 صباحًا، بينما قامت المجموعة الأخرى بنفس الروتين ولكن بين الساعات 6-8 مساءً.


على مدار فترة الدراسة التي استمرت ثلاثة أشهر، تم مراقبة ضغط الدم ودهون الجسم لدى المشاركين، واختبر الباحثون أيضًا مرونتهم وقوتهم الهوائية في بداية التجربة ونهايتها.


وعلى الرغم من أن جميع المشاركين شهدوا تحسناً في صحتهم ولياقتهم، إلا أن النتائج أظهرت بأن أولئك الذين مارسوا الرياضة في الصباح حصلوا على فوائد أكثر وخاصة بالنسبة لحرق دهون البطن وتقليل ضغط الدم.


كما شهد الأشخاص الذين مارسوا الرياضة مساءا، تحسناً ملحوظاً في بناء العضلات، وتحسين حالتهم المزاجية ورفاهيتهم. وقال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور بول أرسريو، أستاذ الصحة والعلوم الفسيولوجية البشرية في كلية سكيدمور، إن ممارسة الرياضة في وقت مبكر من اليوم أفضل عموماً من ممارستها في المساء.

 

 

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