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الخميس، 23-06-2022 04:04 م

أهمية الشوفان للأطفال

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الوكيل الإخباري - يعاني معظم الأهالي من مشكلة انخفاض الوزن لدى أطفالهم، لذا يلجأون إلى العديد من الأساليب لزيادة وزنهم، ويرغبون غالباً في استخدام الطرق الطبيعية، كونها أكثر أماناً من الأدوية الكيميائية.

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الشوفان لزيادة الوزن للأطفال
يستخدم الشوفان لزيادة الوزن للأطفال؛ فالشوفان يحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الطفل، بما فيها الفيتامينات والبروتين والحديد والزنك والمغنيسيوم والثيامين، وهو يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية الأخرى التي تعزز من زيادة الوزن، فمثلاً يعد الشوفان غنياً بالألياف الغذائية، وهذا يساعد على تعزيز حركة الأمعاء، وزيادة امتصاص العناصر الغذائية.

 

تساهم العناصر الغذائية التي يحتويها الشوفان على تحقيق مجموعة من الفوائد الصحية بالنسبة للأطفال، وتشمل: 

 

- تعزيز حركة الأمعاء وتحسين عملية الهضم والحد من الشعور بالجوع.
- خفض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، من خلال محاربة الجذور الحرة.
- تعزيز نمو العظام وتحسين الوظائف العصبية.
- توفير الطاقة اللازمة للطفل.
- تعزيز مناعة الطفل.

 

بابونج

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