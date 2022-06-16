اضطرابات الجهاز الهضمي لدى الأطفال

الوكيل الإخباري - الغذاء هو مصدر تجديد الطاقة للإنسان، لكن ماذا يحدث عندما يكون المرء غير قادر على هضم الطعام الذي يأكله؟ أو الأسوأ من ذلك، في حال رفض أجسامهم الحبوب التي تعتبر عنصراً أساسياً في النظام الغذائي الصحي؟ هل هذا يعني الإصابة بمرض الاضطرابات الهضمية؟

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خلال هذا التقرير سوف نعرفكِ أكثر على الاضطرابات الهضمية عند الأطفال وكيفية التعامل معها، من أجل صحة أطفالكِ وأسرتكِ.





ما مرض الاضطرابات الهضمية؟

هو اضطراب في الجهاز الهضمي حيث يتفاعل الجسم بشكل عكسي مع الغلوتين، وهو بروتين يوجد في الأغلب بالحبوب الأساسية، مثل: القمح والشعير والجاودار.

ويؤدي رد الفعل العكسي لهذا البروتين في الجسم إلى سوء امتصاص العناصر الغذائية، وفي الحالات الشديدة قد يؤدي إلى تلف الأمعاء، ويعتبر هذا المرض حالة خطيرة يمكن أن تسبب تداعيات كبيرة على الصحة العامة ورفاهية الشخص، إذا تركت من دون علاج.

أعراض مرض الاضطرابات الهضمية:

1 . آلام متكررة في البطن.

2 . انتفاخ طويل الأمد.

3 . إمساك مزمن.

4. إسهال مزمن.

5 . قيء بعد تناول الطعام.

6 . ضعف النمو.



وفي الوقت نفسه، قد لا يؤدي المرض في كثير من الأحيان إلى ظهور أي أعراض ملحوظة حتى وقت متأخر من الحياة، ويرتبط فقر الدم وفيتامين (د) بشدة بهذه الحالة، بسبب سوء الامتصاص.

إذا لم يظهر مرض الاضطرابات الهضمية، كأعراض الجهاز الهضمي المنذرة عند الأطفال، فقد تشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

1 . فقدان الوزن.

2 . التعب غير المبرر.

3 . التهيج والسلوك العدواني.

4 . ضعف الأداء في المدرسة.

5 . السمنة.

6 . تقرحات الفم.

7 . الطفح الجلدي.

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