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الخميس، 25-08-2022 01:13 م

أهمية ممارسة الرياضة في الكبر

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الوكيل الإخباري - ممارسة الرياضة في الكِبر تتمتع بفوائد جمة للجسد والنفس على حد سواء.

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وقالت الجمعية الألمانية لطب الشيخوخة إن ممارسة الرياضة تعمل على التمتع بوزن طبيعي وتساعد في مواجهة ارتفاع ضغط الدم وداء السكري، كما أنها تسهم في تحسين اللياقة البدنية وتحارب هشاشة العظام، ومن ثم تحد من خطر التعرض للسقوط وما ينجم عنه من كسور.

 

ومن ناحية أخرى، تساعد ممارسة الرياضة على تحسين الحالة المزاجية، ومن ثم تحد من خطر الإصابة بالأمراض النفسية كالاكتئاب، كما أنها تعمل على تحسين القدرات الذهنية، ومن ثم تحد من خطر الإصابة بالخرف.

 

ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة أوصت الجمعية كبار السن بالجمع بين تمارين تقوية العضلات ورياضات قوة التحمل مثل المشي وركوب الدراجات الهوائية والسباحة، مشيرة إلى أنه ينبغي ممارسة الرياضة بمعدل لا يقل عن 3 مرات أسبوعيا لمدة 30 دقيقة في المرة الواحدة.

 

العين الإخبارية 

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