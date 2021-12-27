الإثنين 27-12-2021
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الإثنين، 27-12-2021 04:44 م

أهم العناصر الغذائية المفيدة للوقاية من فقر الدم

علاج-فقر-الدم


الوكيل الإخباري - فقر الدم Anemia هو عبارة عن نقص قدرة كرات الدم الحمراء على نقل الأكسجين من الرئة إلى أنسجة الجسم المختلفة، وهذا يعني قصورا في عملية إنتاج الطاقة، ولذلك يصاب مريض فقر الدم بالإرهاق والتعب وعدم القدرة على التركيز.

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ويفيدك اختيار نظام غذائي يتضمن مجموعة متنوعة من الفيتامينات والعناصر المغذية المناسبة، ومنها:

 

1. الحديد
يدخل الحديد كعنصر أساسي في تكوين خضاب الدم، وهناك كثير من الأطعمة الغنية بالحديد مثل لحوم البقر واللحوم الأخرى، والبقوليات (الفاصولياء والفول والحمص والعدس)، والحبوب المدعمة بالحديد، والخضروات الورقية الخضراء، والتمر والفواكهه المجففة.

 

2. حمض الفوليك
حمض الفوليك هو من أنواع الفيتامينات ب وهو ضروري لصنع خضاب الدم. يمكن الحصول على هذا الفيتامين من ثمار وعصائر الحمضيات (البرتقال والليمون)، والموز، والخضروات الورقية الخضراء، والبقوليات، والخبز المدعم بالفيتامينات والمقويات، وحبوب الإفطار والمكرونة.

 

3. الفيتامين ب-12
الفيتامين ب 12 هو من أنواع الفيتامينات ب وهو ضروري لصنع خضاب الدم. يكون الحصول على هذا الفيتامين بشكل طبيعي من اللحوم ومنتجات الألبان، كما يكون مضافًا إلى بعض حبوب الإفطار ومنتجات الصويا، مثل حليب الصويا.

 

4. الفيتامين ج
الفيتامين ج أو C هو من أنواع الفيتامينات وهو ضروري أيضاً لصنع خضاب الدم. كما تساعد الأطعمة التي تحتوي على الفيتامين ج، مثل الحمضيات (البرتقال والليمون) والبطيخ والتوت، في زيادة امتصاص الحديد. وتعتبر الفليفلة الخضراء من أغنى النباتات بهذا الفيتامين.

 

المصدر- صحتك

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