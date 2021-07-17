السبت 17-07-2021
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السبت، 17-07-2021 10:21 م

أهمّ النصائح لعلاج مشكلة جفاف الجلد عند الأطفال

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الوكيل الإخباري - تُعرف بشرة الأطفال بنعومتها ونضارتها ،ولكنّ في بعض الأحيان قد تتعرّض للجفاف لأسبابٍ مُختلفةٍ . 

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اسباب الجفاف لدى الاطفال :


1 -  التعرّض للهواء البارد والجاف.
2 -  التدفئة في الأماكن المُغلقة والتي يُمكن أن تسبب جفاف الجلد في فصل الشتاء.
3 - التعرّض لأشعة الشمس الضارّة.


ولتفادي مُشكلة جفاف الجلد عند الأطفال، فنُقدّم لكِ أبرز النصائح:


1 -  تجنّبي الصابون على بشرة الطفل واستبدليه بـِ صابون خال من العطور.
2 -  استخدمي الزيوت الطبيعية والكريمات المرطبة والآمنة على بشرة طفلك بعد الاستحمام مُباشرة.
3 -  جففي بشرة الطفل جيداً بعد الاستحمام.

4 -  بعد حمام السباحة إغسلي بشرة طفلك جيداً حتى لا تجف بسبب الكلور والأملاح الموجودة في حمام السباحة.

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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