أهمّ النصائح لعلاج مشكلة جفاف الجلد عند الأطفال

الوكيل الإخباري - تُعرف بشرة الأطفال بنعومتها ونضارتها ،ولكنّ في بعض الأحيان قد تتعرّض للجفاف لأسبابٍ مُختلفةٍ .
اسباب الجفاف لدى الاطفال :
1 - التعرّض للهواء البارد والجاف.
2 - التدفئة في الأماكن المُغلقة والتي يُمكن أن تسبب جفاف الجلد في فصل الشتاء.
3 - التعرّض لأشعة الشمس الضارّة.
ولتفادي مُشكلة جفاف الجلد عند الأطفال، فنُقدّم لكِ أبرز النصائح:
1 - تجنّبي الصابون على بشرة الطفل واستبدليه بـِ صابون خال من العطور.
2 - استخدمي الزيوت الطبيعية والكريمات المرطبة والآمنة على بشرة طفلك بعد الاستحمام مُباشرة.
3 - جففي بشرة الطفل جيداً بعد الاستحمام.
4 - بعد حمام السباحة إغسلي بشرة طفلك جيداً حتى لا تجف بسبب الكلور والأملاح الموجودة في حمام السباحة.
المصدر - الفن