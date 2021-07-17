أهمّ النصائح لعلاج مشكلة جفاف الجلد عند الأطفال

الوكيل الإخباري - تُعرف بشرة الأطفال بنعومتها ونضارتها ،ولكنّ في بعض الأحيان قد تتعرّض للجفاف لأسبابٍ مُختلفةٍ .

اضافة اعلان

اسباب الجفاف لدى الاطفال :



1 - التعرّض للهواء البارد والجاف.

2 - التدفئة في الأماكن المُغلقة والتي يُمكن أن تسبب جفاف الجلد في فصل الشتاء.

3 - التعرّض لأشعة الشمس الضارّة.



ولتفادي مُشكلة جفاف الجلد عند الأطفال، فنُقدّم لكِ أبرز النصائح:



1 - تجنّبي الصابون على بشرة الطفل واستبدليه بـِ صابون خال من العطور.

2 - استخدمي الزيوت الطبيعية والكريمات المرطبة والآمنة على بشرة طفلك بعد الاستحمام مُباشرة.

3 - جففي بشرة الطفل جيداً بعد الاستحمام.

4 - بعد حمام السباحة إغسلي بشرة طفلك جيداً حتى لا تجف بسبب الكلور والأملاح الموجودة في حمام السباحة.

المصدر - الفن