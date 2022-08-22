أهم علامات وأعراض نقص اليود

الوكيل الإخباري - اليود معدن أساسي شائع في المأكولات البحرية، وتستخدمه الغدة الدرقية لإنتاج هرموناتها التي تساعد في التحكم في النمو وإصلاح الخلايا التالفة ودعم التمثيل الغذائي الصحي.

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علامات نقص اليود في الجسم





1- تورم الرقبة

التورم في الجزء الأمامي من الرقبة هو أكثر أعراض نقص اليود شيوعاً

2- زيادة الوزن غير المتوقعة



زيادة الوزن غير المتوقعة هي علامة أخرى على نقص اليود، وقد يحدث إذا لم يكن لدى الجسم ما يكفي من اليود لإنتاج هرمونات الغدة الدرقية؛ لأنَّ هذه الهرمونات تساعد في التحكم في سرعة التمثيل الغذائي.

3- التعب والضعف

التعب والضعف من الأعراض الشائعة لنقص اليود.

4- تساقط الشعر



تساعد هرمونات الغدة الدرقية بالتحكم في نمو بصيلات الشعر، وعندما تنخفض مستوياتها، قد تتوقف بصيلات الشعر عن التجدد، وبمرور الوقت يؤدي ذلك إلى تساقط الشعر.

5-الشعور بالبرودة أكثر من المعتاد

الشعور بالبرد هو عرض شائع لنقص اليود، حيث وجد بعض الدراسات أن أكثر من 80% من الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات هرمون الغدة الدرقية قد يشعرون بحساسية أكبر لدرجات الحرارة الباردة أكثر من المعتاد.

7-التغييرات في معدل ضربات القلب

معدل ضربات القلب هو مقياس لعدد ضربات القلب في الدقيقة، وقد يتأثر بمستويات اليود، حيث يتسبب نقص اليود في جعل القلب ينبض بشكل أبطأ من المعتاد.

سيدتي

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