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الإثنين، 02-08-2021 11:31 ص

طريقة تحول القهوة لمشروب حارق للدهون ومسطح للبطن

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الوكيل الاخباري - تتصدر أخبار مشروب القهوة الصباحي، كل يوم تقريبا، العناوين في الصحف وبعض الدراسات، منها ما يتحدث عن فوائدها الكبيرة، ومنها ما يتحدث عن بعض مخاطرها على صحة الإنسان.

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تتنوع القهوة وتتعدد طرق تناولها، فمنها القهوة سريعة التحضير، ومنها القهوة التي تمزج مع بعض المواد لتعديل النكهات، كالحليب مثلا، أو الزبدة، مثل قوة التبت، يمكنكم قراءة المزيد عنها في المقال: (فوائد كبيرة لقهوة جبال التبت بسبب إضافة عنصر شائع عربيا).

القهوة السوداء قادرة على حرق الدهون لكن بشرط


وبحسب المقال المنشور في مجلة "Eat This, Not That" الأمريكية، بعنوان (خدعة القهوة السرية للبطن المسطح)، لا يزال هناك القليل جدا من الاكتشافات العالقة حول طقوس تناول القهوة الصباحية المفضلة لدى الجميع.

نوه المقال أن القهوة لوحدها قادرة على زيادة معدل التمثيل الغذائي لدى الإنسان، الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدان الوزن وتقليل حجم منطقة الوسط. فقط عند تناول القهوة السوداء الطبيعية الخالية من أي إضافات أو السكر.

وحذرت أخصائية التغذية ومؤلفة كتاب "The Candida Diet "، ليزا ريتشارد، من أن "بعض مشروبات القهوة يمكن أن تضيف السعرات الحرارية والدهون إلى نظامنا الغذائي دون شعورنا بذلك".

 

وذلك بسبب صعوبة تخلينا عن المنكهات في القهوة أو الإضافات مثل الحليب والسكر وغيرها من المواد ونصحت بتناول القوة السوداء الخالية من السكر.


طريقة تجعل القهوة مادة "مسطحة للبطن"


وبحسب الخبيرة من الممكن القيام بخدعة بسيطة تجعل من فنجان القهوة مادة حارقة للدهون ومسطحة للبطن عن طريق إضافة عنصر واحد فقط، وهو القرفة.

 

وأوضحت أن "القرفة تعزز توليد الحرارة في الجسم، ما يؤدي بدوره إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية".


وبحسب المقال، يعتبر وضع القرفة في القهوة طريقة بسيطة وطبيعية وهي "بديل عضوي لمكملات توليد الحرارة"، وفقا لدراسة نشرتها مجلة "Metabolism".


وتابعت الخبيرة: "لا يجب أن تكون إضافة القرفة إلى قهوتك تقليدا مؤقتا، لأن فوائدها قد تجعلك تعتمدها كعادة شائعة، من خلال إجراء بعض التغييرات على قهوتنا لا نتجنب زيادة الوزن فقط، بل أيضًا تساعد في زيادة سرعة وفعالية فقدان الوزن".


 

 

المصدر : سبوتنك

 

 




 

 


 

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