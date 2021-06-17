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الخميس، 17-06-2021 03:48 م

إليك اهم النصائح للحدّ من مخاطر الإصابة بحكة السباحين

انواع-السباحة


الوكيل الإخباري - حكة السباحين هي طفح جلدي يثير الحكة، يحدث أحياناً بعد ممارسة السباحة في البرك الموجودة في الهواء الطلق، وتُعرف حكة السباحين باسم التهاب الجلد الناجم عن الشوائب والملوثات، وتشيع الإصابة بها في بحيرات وبرك المياه العذبة أو المالحة.

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وللحدّ من مخاطر الإصابة بحكة السباحين اتبع النصائح التالية:

اختر مناطق السباحة بعناية
تجنّب ممارسة السباحة في المناطق التي تكون حكة السباحين بها مشكلة معروفة، أو التي تتواجد بها علامات تحذّر من تلوث محتمل. وتجنب أيضًا السباحة أو الغوص في مناطق المستنقعات، حيث يشيع وجود القواقع والطحالب.

تجنب السباحة قرب الشاطئ، إن أمكن ذلك
إذا كنت سباحًا قويًا، فتوجه إلى المياه الأعمق للسباحة، لأنك قد تكون أكثر عرضة للإصابة بحكة السباحين إذا كنت تقضي كثيراً من الوقت في المياه الضحلة الأكثر تلوثاً.

اغسل جسمك بعد السباحة
استحم واغسل الجلد بالمياه العذبة بعد الخروج من الماء فورًا، ثم جفف جلدك بواسطة منشفة. واغسل ملابس السباحة جيداً، وننصحك بعد الاستحمام بالماء العذب ارتداء ملابس جافة غير ملابس السباحة.

 

المصدر - صحتك 

 




 

 


 

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