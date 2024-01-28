الوكيل الإخباري - تُعرف بذور دوار الشمس في بعض البلدان باسم اللب السوري وكانت تشتهر قديماً بوصفها "تسلية الغلابة"، لكنها في ذات الوقت مليئة بالكثير من العناصر الغذائية، ويمكن تناولها محمصة أو نيئة.

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إليك فوائد لا تحصى لبذور دوار الشمس :



1- تقوية المناعة

ترجع تأثيرات بذور دوار الشمس المعززة للمناعة إلى وجود فيتامين E والزنك والسيلينيوم فيها، إذ يعزز فيتامين E الاستجابات المناعية ويحمي من العديد من الأمراض المعدية.



2- خفض نسبة الكوليسترول

ويساعد محتوى الألياف في بذور دوار الشمس بخفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، إذ إن النياسين أو فيتامين B3 الموجود في بذور دوار الشمس يقلل من مستويات الكوليسترول وخطر الإصابة بأمراض القلب.



3- تأثيرات وقائية للقلب

وبذور دوار الشمس غنية بحمض الأوليك واللينوليك وقليلة الدهون المشبعة والصوديوم. كما أنها تحتوي على المغنيسيوم والبوتاسيوم والألياف. وبالتالي، فإنها تساعد على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الدم. ويقلل تناولها من حدوث عدم انتظام ضربات القلب.



4- السيطرة على مرض السكري

إلى ذلك تساعد بذور دوار الشمس بخفض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

5- تعزيز وظائف المخ

وتحتوي على فيتامين B6، الذي يعمل على تحسين الحالة المزاجية والتركيز، ويقوي الذاكرة.



6- إنقاص الوزن

ولأن بذور دوار الشمس غنية بالبروتينات والألياف، فإنها تمنح شعورا بالشبع لفترة طويلة، وتقلل من تناول الطعام.



7- قوة الطاقة

كذلك تعتبر مصدراً جيداً للثيامين (فيتامين B1) الذي يساعد على تحلل الكربوهيدرات والبروتينات والدهون الموجودة في الطعام إلى طاقة. كما أنها تساعد في بناء العضلات.

8- علاج فقر الدم

وتعد أيضاً مصدراً جيداً للحديد، حيث يساعد تناولها على رفع مستويات الحديد؛ وبالتالي مساعدة الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم.

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