إهمال علاج هربس العيون يهدد بالعمى

الوكيل الإخباري - قالت جمعية "الرؤية الجيدة" إن هربس العيون عدوى فيروسية يسببها فيروس الهربس البسيط من النوع 1، مشيرة إلى أنه عادة ما يصيب القرنية.





وأوضحت الجمعية أنه عندما يدخل فيروس الهربس البسيط من النوع 1 إلى الجسم، فإنه يستقر في عقد الجهاز العصبي، وأن بعض العوامل تتسبب في إثارته مثل ضعف المناعة، وأشعة الشمس الشديدة والتوتر النفسي، ونزلة البرد الشديدة، فينشط وينتقل عبر المسارات العصبية إلى العين.





وتتمثل أعراضه في احمرار العين وتورمها والشعور بوجسم غريب داخلها وزيادة الإفرازات الدمعية والحساسية للضوء والتهابات العين المتكررة ونشوء بثور على الجفن وعتمة القرنية.





ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للعلاج في الوقت المناسب بمضادات الفيروسات في صورة أقراص أو مراهم أو قطرات.



ولا يجوز إهمال علاجه لأنه قد يهاجم شبكية العين مسبباً فقدان البصر في العين المُصابة.





ولأنه مُعد للغاية، يتعين على المريض استخدام مناشف خاصة وعدم مشاركتها مع الآخرين لمنع انتقال العدوى إليهم، علماً أن الفيروس يمكن أن ينتقل عبر الرذاذ والدموع واللعاب.

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