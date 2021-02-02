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الثلاثاء، 02-02-2021 02:28 م

ابتعدي عن الثلج فوراً .. خطوات معالجة الحروق

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الوكيل الإخباري _ عادة ما يقوم العديد من الاشخاص بوضع ماء بارد أو ثلج على الحروق ، الا ان الدراسات العلميّة الحديثة قد أثبتت أنّ هذه الطريقة تؤدّي إلى تعميق وتضرّر الحرق ، وهناك عدة خطوات عليك اتباعها للتخفيف من اثار الحروق : 

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1- قم بتبليل الحرق بماء درجة حرارته عادية، وذلك لتبريد الحرق دون تعريضه لضرر.

2- وضع ضمادة مبلّلة وباردة حتى يخف الألم.


3- ازالة الخواتم أو الأشياء الضيقة من المنطقة المحروقة، قبل أن تبدأ المنطقة بالتورم.


4-  لا تفتحي البثور نهائياً لأنّ البثور الممتلئة بالسائل تحمي من الإصابة بالعدوى. وفي حال انفتاحها نظّفي المنطقة بالماء واستخدمي صابون معه.


5-في حال ظهور طفح جلدي أوقفي استخدام المرهم واستبدليه بمرطّب يحتوي على أي مادة مرطبة أخرى.


6-ضمّدي الحرق بضمادة من الشاش المعقم وليس باستخدام القطن الناعم.

 

المصدر : الإمارات نيوز 


 




 

 


 

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