ابتعدي عن الثلج فوراً .. خطوات معالجة الحروق

الوكيل الإخباري _ عادة ما يقوم العديد من الاشخاص بوضع ماء بارد أو ثلج على الحروق ، الا ان الدراسات العلميّة الحديثة قد أثبتت أنّ هذه الطريقة تؤدّي إلى تعميق وتضرّر الحرق ، وهناك عدة خطوات عليك اتباعها للتخفيف من اثار الحروق :

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1- قم بتبليل الحرق بماء درجة حرارته عادية، وذلك لتبريد الحرق دون تعريضه لضرر.





2- وضع ضمادة مبلّلة وباردة حتى يخف الألم.



3- ازالة الخواتم أو الأشياء الضيقة من المنطقة المحروقة، قبل أن تبدأ المنطقة بالتورم.



4- لا تفتحي البثور نهائياً لأنّ البثور الممتلئة بالسائل تحمي من الإصابة بالعدوى. وفي حال انفتاحها نظّفي المنطقة بالماء واستخدمي صابون معه.



5-في حال ظهور طفح جلدي أوقفي استخدام المرهم واستبدليه بمرطّب يحتوي على أي مادة مرطبة أخرى.



6-ضمّدي الحرق بضمادة من الشاش المعقم وليس باستخدام القطن الناعم.





المصدر : الإمارات نيوز



