السبت 11-02-2023
الوكيل الاخباري

بدء صرف دعم المحروقات لمشغلي النقل العام للشهر الحالي غدا

استشهاد شاب متأثرًا بجراحه برصاص مستوطنين بسلفيت

الفلبين : مقتل 5 جنود في إطلاق نار داخل معسكر

الجامعة الأردنية تمدد تقديم طلبات الموازي

سيدات في الكرك يطالبن بتحسين بيئة عمل المرأة

الأمن يكشف مفاجأة حول الاعتداء على طفلة امام منزلها بعمان

الحكومة توعز باستكمال صيانة البنية التحتية المتضررة بالمنخفض

ندوة في العقبة حول الإنجازات الملكية للشباب

الامن العام : ضبط شخص اقدم على اضرام النار بمركبة مواطن

ضبط استهلاك الكهرباء وفرض قواعد جديدة بإضاءة الأبنية في لندن

السبت، 11-02-2023 04:46 م

ابتكار علاج للسرطان بواسطة جهاز رغوة اللاتيه

image (1)


الوكيل الإخباري- نجح باحثون في ابتكار علاج جديد للسرطان بواسطة جهاز رغوة اللاتيه.

وحضَّر الباحثون في جامعة أيوا الأمريكية مواد من شأنها تحسين فعالية العلاج الكيميائي والإشعاعي في علاج السرطان تُعرف بـ«مواد احتجاز الغاز»، مستخدمين الجهاز نفسه الذي يستخدمه صانع القهوة في صنع الرغوة على الشوكولاته الساخنة ومشروبات القهوة المجمدة، وذلك حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط»، نقلاً عن دورية «أدفانسيد ساينس».

اضافة اعلان


وأوضحوا أن المواد، التي تم إنتاجها في صورة رغوة، مصممة لنقل تركيزات عالية من مجموعة متنوعة من الغازات العلاجية مباشرة إلى الأنسجة، بما في ذلك الأورام.


واستخدم الباحثون مواد احتجاز الغاز، لتقديم مستويات عالية من الأكسجين مباشرة في الأورام، وهو ما أدى إلى تحسين فعالية العلاج الكيميائي القياسي والعلاج الإشعاعي في نماذج الفئران المصابة بسرطان البروستاتا ونوع من الساركوما (سرطان الأنسجة الرخوة).


وصمَّموا طريقة عكسية في استخدام جهاز رغوة اللاتيه بحيث يتم قبول الغازات المختلفة، بما في ذلك الأكسجين.


وكان التحدي هو كيفية تقديم جرعة فعالة من الأكسجين بطريقة آمنة وخاضعة للرقابة.


وتُظهر الدراسة أن استخدام بعض الجسيمات الدقيقة يمكن أن يزيد بشكل كبير من مستويات الأكسجين داخل الأورام الصلبة ويجعل الخلايا السرطانية أكثر عرضة للإشعاع أو العلاج الكيميائي.


ويبدو أن زيادة مستويات الأكسجين تعمل على تحسين التفاعل المناعي، وهو أمر أساسي لتوليد استجابة للعلاج المناعي.


وأوضح جيمس بيرن، أستاذ مساعد الهندسة الطبية الحيوية بجامعة أيوا، الباحث الرئيس بالدراسة، أن «ميزة هذه الطريقة هي القدرة على زرع أو حقن مواد احتجاز الغاز مباشرة في الورم، ويمكن حقن الرغوات، على وجه الخصوص، في مناطق الورم التي يصعب علاجها أو إزالتها عن طريق الجراحة، وهذا النهج يتوافق مع التوجه العالمي، الذي ازدهر خلال العقد الماضي، نحو تقديم علاجات السرطان داخل الورم؛ لتحقيق تركيزات عالية من الأدوية داخل الورم مع آثار جانبية منخفضة».

 

وأضاف: «أحد جوانب هذا المشروع الجديد المميزة هو الجمع بين مبادئ بيولوجيا السرطان وعلوم المواد؛ لخلق شيء يمكن أن يكون مؤثراً حقاً».

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
hqdefault

لمرضى السكري.. طبيب يحدد أنواع حقن الإنسولين والفرق بينهم

2022_12_12_22_21_29_908

سبب رئيسي للإصابة بصدفية الأظافر

2021_2_1_13_19_18_309

طرق بسيطة للوقاية من جفاف العين

8980346-264710885

فائدة غير متوقعة لتناول الفراولة يومياً

fries-g191cfe5bd_640-1-1

زيت عباد الشمس أم الذرة .. ايهما الأفضل لقلي الطعام ؟

1280x960

ما أثر مادة الفثالات الموجودة في البلاستيك ؟

أخبار متعلقة
196-162028-cancer-blood-test-doctors_700x400

هل يصبح فحص الدم كافياً لرصد السرطان؟

22

طرق سهلة لتحضير عصير الصبّار لإنقاص الوزن

main_image6383a16d369ac

أفضل المشروبات لعلاج الزكام

الليمون-مع-الماء-على-الريق

ايهما أفضل لعلاج الانفلونزا .. الليمون بالماء الدافئ أم البارد ؟

205-234524-high-blood-preesure-reasons_700x400

عقار معالج لضغط الدم يقدم فائدة غير متوقعة

مضاعفات_مرض_الجذام

29 يناير اليوم العالمي لمرض الجذام .. ما هو وكيفية علاجه !