احذرها .. أطعمة تهدد صحة الكبد

الوكيل الإخباري _ يعد الكبد من الاعضاء الاساسية في الجسم ، حيث يلعب دورًا أساسيًا في تنظيم العديد من وظائف الجسم، ويجب الاعتناء بصحته ، وهناك قائمة بأسوأ الأطعمة التي يجب تجنبها لحماية الكبد:



-الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة مثل البطاطا المقلية والبرغر

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حيث تسبب تطور مرض الكبد الدهني، أو التهاب مما قد يسبب مشكلة تسمى تليف الكبد (تندب الكبد).





- السكر

لأن الكبد هو المسؤول عن تحويل السكر إلى دهون. وعندما تفرط في إجهاد الكبد بكمية كبيرة من السكر، فإنه يبدأ في تكوين الكثير من الدهون،و يؤدي إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني.





- تدمر الأطعمة الخفيفة المعبأة الكبد، لاحتوائها على الكثير من الملح والسكر والدهون، الضارة بالكبد. لذا يجب التقليل منها.



- يعد الحليب غني بالدهون المشبعة الضارة بالكبد، لذا عليك تقليل كمية الحليب كامل الدسم.

المصدر : الامارات نيوز



