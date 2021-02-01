فوائد مذهلة لتناول ملعقة من السمسم في الصباح!

الوكيل الاخباري - من بين الأشياء العديدة التي يجب على الشخص القيام بها من أجل صحة جيدة هو استهلاك الأطعمة الغذائية التي تساعد على تعزيز التمثيل الغذائي في الجسم، ويعد مضغ بذور السمسم المحمصة أحد العلاجات الفعالة ليس فقط لتحسين حركة الأمعاء ولكن أيضًا لتقوية الأسنان واللثة.

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كتبت خبيرة التغذية نيتي شيث منشوراً تفصيلياً على إنستغرام حول الفوائد الصحية لبذور السمسم. ووفقاً لشيث، يساعد مضغ بذور السمسم المحمص في الصباح الباكر على تقوية الأسنان وتحسين اللثة.



وقالت شيث: "بعد المضغ، نظف أسنانك مرة أخرى بفرشاة أسنان ناعمة، دون استخدام معجون أسنان".



- لماذا بذور السمسم؟

نظرًا لأن بذور السمسم غنية بالكالسيوم، فإنها تحافظ على العظام حول الأسنان واللثة. كما أنها تساعد في التخلص من البلاك وتساهم في بناء مينا الأسنان.



- فوائد أخرى لمضغ بذور السمسم

يساعد مضغ بذور السمسم المحمص في الصباح الباكر على تحفيز الكبد والمعدة وتحسين أداء الجهاز الهضمي، وتقوية العظام والأسنان والشعر. إضافة إلى ما سبق، تساهم بذور السمسم المحمص في علاج الإمساك لدى المسنين، وتهدئة السعال الجاف والمتقلب.

شاشة نيوز

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