الثلاثاء 09-02-2021
الوكيل الاخباري
 

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى التل والزبيدي والخريسات

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

توضيح من مكافحة الاوبئة حول إلغاء حظر الجمعة وزيادة اصابات كورونا

الغاء قرار اصدره سعد جابر

قرار هام بشأن دوام الجامعات بالاردن

توقيف 3 موظفين بالجمارك وتاجري قطع مركبات

أردني يقوم بحرق أثاث منزله لتدفئة أبنائه - تفاصيل محزنة

قرار من وزير الصحة بشأن المدارس

استكمال برنامج التطعيم الوطني لطلبة المدارس

الثلاثاء، 09-02-2021 02:38 م

احذروا الإفراط باستخدام الفلفل الأسود

أضرار-الفلفل-الأسود-على-الب


الوكيل الإخباري _ يعد الفلفل الأسود من المنكهات الإضافية التي لا يخلو اي منزل منها ، حيث انه يحتوي على عناصر غذائية مذهلة، وعلى الرغم من الفوائد العديدة التي يحتويها الا ان الافراط في استخدامه قد يؤدي لاضرار ومشاكل صحية خطيرة ، تعرف عليها :

1- يحدث حروقا في المعدة.

2- يمكن وصوله بكميات كبيرة إلى الرئتين ما يؤدي إلى الوفاة

3- قد يسبب الفلفل المطحون إحساسا حارقا في العين إذا وصل إليها عن طريق الخطأ.

4- يسبب الفلفل بعض التهيجات للحامل.

5- يسبب بعض أنواع الحساسية للأمهات المرضعات.

6- استنشاقه عن طريق الأنف قد يؤدي إلى الإصابة بالسعال

7-في حال زيدة الكمية عن الكميات المعتادة يحدث قرح في المعدة

8-يسبب التهابات للقولون.

9-التأثير على عملية التمثيل الغذائي

اضافة اعلان
 

المصدر : الامارات نيوز

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مرارة-الفم

تعرف على ابرز اسباب مرارة الفم

tbl_articles_article_21185_578361817ae-c5dc-4f17-8df8-b9d8354dfda8

احذر دلائل الإصابة بمرض الكبد الدهني

iStock-599959942

لتجنب التأخر عن العمل.. أسرار للاستيقاظ المبكر بعد السهر ليلاً

220152172244

الكشف عن أحد الأعراض المشبوهة لسرطان البنكرياس

vitaminddlyagrudnichkov_9A6EA26E

علامة تحذيرية تدل على الافراط بتناول فيتامين D ليصبح الأثر 'سميّا'!

159246301888956700

الكشف عن خطورة الإفراط في تناول الثوم

أخبار متعلقة
159246301888956700

الكشف عن خطورة الإفراط في تناول الثوم

19(226)

مخاطر غير متوقعة للإفراط في تناول التين

pepper-2613528_1280 (Custom)

فوائد الفلفل الأسود مع الماء في عملية حرق دهون الجسم

33-9 (Custom)

كيف تؤثر حرارة الطعام على الشهية وفقدان الوزن؟

1105198171 (Custom)

الأضرار والمضاعفات.. أسباب الرغبة الشديدة لتناول مكعبات الثلج!