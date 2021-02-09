احذروا الإفراط باستخدام الفلفل الأسود

الوكيل الإخباري _ يعد الفلفل الأسود من المنكهات الإضافية التي لا يخلو اي منزل منها ، حيث انه يحتوي على عناصر غذائية مذهلة، وعلى الرغم من الفوائد العديدة التي يحتويها الا ان الافراط في استخدامه قد يؤدي لاضرار ومشاكل صحية خطيرة ، تعرف عليها :
1- يحدث حروقا في المعدة.
2- يمكن وصوله بكميات كبيرة إلى الرئتين ما يؤدي إلى الوفاة
3- قد يسبب الفلفل المطحون إحساسا حارقا في العين إذا وصل إليها عن طريق الخطأ.
4- يسبب الفلفل بعض التهيجات للحامل.
5- يسبب بعض أنواع الحساسية للأمهات المرضعات.
6- استنشاقه عن طريق الأنف قد يؤدي إلى الإصابة بالسعال
7-في حال زيدة الكمية عن الكميات المعتادة يحدث قرح في المعدة
8-يسبب التهابات للقولون.
9-التأثير على عملية التمثيل الغذائي
المصدر : الامارات نيوز