الأحد 17-01-2021
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الأحد، 17-01-2021 12:04 م

فوائد الفلفل الأسود مع الماء في عملية حرق دهون الجسم

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الوكيل الاخباري - من الممكن إضافة بعض المكونات إلى ماء الشرب أن يجعل شربه من العوامل التي تحفّز حرق الدهون، وخصوصاً تلك التي تتجمّع في منطقة البطن. لذا من المفيد إضافة القليل من الفلفل الأسود.

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والسبب أن هذا الفلفل يحتوي على مكونات قد تساهم في تعزيز عملية الأيض وفي الحد من ارتفاع مستوى السكر والكوليسترول الضار في الدم. كذلك يحتوي الفلفل الأسود على مضادات للأكسدة تحدّ من الالتهابات وظهور علامات الشيخوخة المبكرة ومن حدوث مشاكل القلب.


وللاستفادة منه، يجب تحضير نصف ملعقة طعام من بودرة الفلفل الأسود، ملعقة طعام من الزنجبيل المبشور، ملعقة طعام من العسل، حبة ليمون وكوبَي ماء.

يخلط الفلفل والزنجبيل والعسل جيداً. يوضع الماء على النار حتى الغليان ثم يُسكب في أكواب. تُضاف إلى كل كوب ملعقة طعام من المزيج مع عصير نصف حبّة ليمون.

 

ومن الأفضل تناول الخليط دافئاً. وفي موازاة ذلك، من المهم اتباع نظام غذائي صحي والتوقف عن تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون الضارّة وممارسة الرياضة. لكن يجب استشارة الطبيب قبل تطبيق كل وصفة والامتناع عن شرب المزيج في حال المعاناة من اضطرابات معوية.

 

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