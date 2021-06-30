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الأربعاء، 30-06-2021 12:51 م

احذر أن تدمج هذه الأطعمة فقد تؤدي إلى التسمم

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الوكيل الإخباري - قال خبير التغذية التركي فيسيل جيرلي إنه لا يُنصح بجمع بعض الأطعمة الصحية بعضها مع بعض، مثل اللبن والفجل أو البصل والثوم.

وأضاف أن شرب الشاي والقهوة مع الطعام يقلل من كمية الحديد التي يتم الحصول عليها، لذلك من الأفضل شرب هذه المشروبات بعد 45 دقيقة على الأقل من تناول الطعام.

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كما أن تناول الشاي مع طبق البيض على الإفطار ليس جيدا، لأن مادة التانين الموجودة في الشاي تقلل من امتصاص الحديد، يمكن أن يؤدي تناول نوعين من الأطعمة الحمضية معًا إلى حدوث التسمم.

 

وفقًا للمتخصص، يجب استهلاك اللحوم والأسماك والدجاج والحليب ومنتجات الألبان والبيض بشكل منفصل بعضها عن بعض، حيث لا ينصح بدمج البروتين الحيواني من مجموعات غذائية مختلفة مع بعضها البعض. من الأفضل أيضًا الامتناع عن تناول البصل والثوم معًا، حيث أن كثرة تناول هذا الزوج من الخضار يمكن أن يؤدي إلى عسر الهضم، وكذلك ظهور بقع على الجلد والدوخة.

بالإضافة إلى ذلك، نصح جيرلي بعدم استخدام الزبادي والفجل كمكملات للأطعمة الأخرى، لأن ذلك يمكن أن يسبب حرقة في المعدة، تجنب أيضًا الأطعمة الحمضية مثل الخل.

 

 

 

 




 

 


 

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