الأربعاء 10-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

التربية تبحث في حذف الوحدة الأخيرة من كل مادة لطلاب التوجيهي

تعليق الدوام في مؤسسة المتقاعدين العسكريين غداً

التعليم العالي : تحديد الطاقة الاستيعابية لكليات الطب

الحكومة تكشف حقيقة وثيقة تعديل الحظر الليلي اعتباراً من اليوم

عطلة رسمية الخميس تسيطر على مواقع التواصل

مؤتمر صحفي للكشف عن قرارات هامة اليوم

أمر دفاع لإلزام المستشفيات الخاصة باستقبال مرضى كورونا

عبيدات :لا يتوقع أن يؤدي تلقي اللقاح لمضاعفات طويلة الأمد

إغلاق محلات بيع المشروبات الروحية حتى صباح السبت

بعد شائعات متداولة والد العمري يرد - شاهد

الأربعاء، 10-03-2021 02:25 م

احذر.. لا تتناول الفاكهة ليلا لهذه الأسباب

2030323


الوكيل الاخباري - حذرت اختصاصية التغذية الروسية الدكتورة ريما مويسينكو، من تناول الفاكهة ليلا، مشيرة إلى عدم صحة الاعتقاد الشائع بأن الإكثار من تناول الفواكه مفيد للصحة.

اضافة اعلان

وقالت: "الفواكه لا تساعد على تخفيض الوزن، لذلك لا داعي لاستبدال وجبات الطعام بالفاكهة".

 

وأضافت أن "تناول الفواكه في النصف الثاني من اليوم ليس صحيا بل مضر للصحة".

وأوضحت أنه بعد الظهر تصبح الفاكهة غير مفيدة، خاصة للأشخاص الذين تناولوا الغداء ولا يمكنهم العودة إلى المنزل في وقت وجبة العشاء، لذلك يتناولون الفاكهة.


وحذرت أن "هذا يسبب اضطراب عملية التمثيل الغذائي للدهون والكربوهيدرات ويؤدي إلى اكتساب الوزن". 

 

وتابعت: "هذا خطأ كبير، لأن الفاكهة تؤثر مباشرة في قشرة الدماغ، التي تتوقف عن الإحساس بهرمون اللبتين، منظم عملية تبادل الطاقة".


وأفادت بأن "ذلك يمكن أن يسبب مقاومة اللبتين، ما يجعل الدماغ لا يعلم كمية احتياطي الطاقة الموجودة، ويبدأ بتخزينها، لأنه لا يدرك أن الشخص يريد التخلص من الوزن الزائد".

 

وأكدت أن "الاعتقاد بأن تناول الفاكهة مساء بدلا من وجبة العشاء أو قبل العشاء، غير صحيح".


كما نصحت بتناول فاكهة صلبة (تفاحة، كمثرى) مرة واحدة في اليوم قبل وجبة الغداء، بعد مضي ساعة أو ساعة ونصف على وجبة الفطور.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
7600116-1457347273

6 علامات تدل على احتمال تعرضك لخطر الإصابة بفقر الدم الخبيث!

212061-SodiumAndSalt

دراسة: مادة غذائية تسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية

870541

الكشف عن المخاطر المحتملة للسباحة

مأكولات-للوقاية-من-السرطان2

أفضل المأكولات للحماية من السرطان

tbl_articles_article_19100_9132b6d303-7e93-4d01-9aa0-8a80fe8335e3

7 أطعمة عليك تناولها للحفاظ على صحة كليتيك

1-1283600

كيف يؤثر الشاي على ضغط الدم؟

أخبار متعلقة
2964926-1464707621

فوائد مذهلة لتناول الجرجير باستمرار

46ADD50C00000578-0-image-a-2_1511605649847

تحذير هام.. هذا ما يحدث عندما يحطّ الذباب على الطعام.. الحقيقة صادمة

علامات_زيادة_الوزن

بعكس التوقعات.. تحديد 5 أسباب لزيادة الوزن غير المبررة

2018_7_29_16_21_44_751

شرطان يكبحان شعورك بالجوع ورغبتك الدائمة في الأكل

2017_11_21_13_11_53_516

4 مشروبات لانقاص الوزن في الشتاء!

220152172244

الكشف عن أحد الأعراض المشبوهة لسرطان البنكرياس