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السبت، 23-01-2021 01:07 م

احذر.. 5 أضرار من كثرة تناول التفاح

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الوكيل الاخباري - حذر تقرير طبي، من كثرة تناول فاكهة التفاح، لأنه قد ينتج عنها آثار جانبية تضر الصحة.

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وأكد الخبراء أنه بالرغم من احتواء التفاح مجموعة من العناصر الغذائية، إلا أن الإفراط في تناوله يسبب أضرارا للجسم، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وأوضح الخبراء أن التفاح يحتوي فيتامين سي والألياف والبوتاسيوم، وهي المواد الغذائية التي تساعد في دعم الصحة، لكن الكثير منها يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الصحة، ومن هذه الأضرار:


الجهاز الهضمي


الإفراط في تناول الألياف يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية، مما يؤدي إلى الانتفاخ والإمساك.


مستويات السكر في الدم


كثرة تناول التفاح يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم لأنه غني بالكربوهيدرات.


المواد الكيميائية


بسبب تصدر التفاح قائمة الفواكه والخضراوات التي تحتوي على أعلى نسبة من المبيدات الحشرية كل عام، فإن تناول الكثير منه يمكن أن يؤدي إلى تناول الكثير من المواد الكيميائية.


زيادة الوزن


تناول الكثير من التفاح يمكن أن يقيد جسمك من حرق الدهون عندما يحتاج إلى إنقاص الوزن.


الضغط على الأمعاء


يحذر الخبراء الأشخاص الذين يعانون من الانتفاخ المتكرر أو الذين يعانون من مشاكل في المعدة، لأن التفاح يحتل مرتبة أعلى في الأطعمة التي تحتوي على السكر.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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