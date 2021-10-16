اختيار الغذاء السليم لعائلتك في يوم الأغذية العالمي

الوكيل الإخباري - خصصت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة يوم الـ16 من أكتوبر من كل عام يوم "الأغذية العالمي" وبما أنّ طريقة استهلاك الغذاء تؤثر على سلامة كوكبنا، وعلى العملية الزراعية، على صحة الجسم، أيضاً، لذلك يجب الاهتمام بقيمة الطعام والتنوع الغذائي.

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نصف الطبق

يجب أن تحتوي معظم الوجبات على الخضروات والفاكهة بجميع أشكالها وأنواعها، لما لها من فوائد عديدة؛ فهي تعتبر مصدراً أساسياً للفيتامينات والمعادن ومضادات للأكسدة، وأيضاً تساهم في تقوية ورفع مناعة الجسم، وتقي من بعض الأمراض الأكثر شيوعاً مثل السكري وأمراض القلب والشرايين، كما أنها تعزز صحة الجهاز الهضمي. وهناك أنواع كثيرة من الفاكهة والخضروات التي يمكن التنويع بينها حتى لا يشعر الشخص بالملل الناتج من الروتين في وجباته.

ربع الطبق



يفضل أن يتكون ربع الطبق من الحبوب الكاملة. على سبيل المثال: الخبز الكامل، المعكرونة، والحبوب: كالنخالة، والبذور؛ فهي تعتبر من المصادر الغنية بالألياف وتساهم في التقليل من خطر إصابة بالسكتات الدماغية وأمراض القلب والسكري. على أن يحتوي الربع الثاني من الطبق على البروتين؛ حيث تعتبر الأسماك والدواجن (بروتين حيواني) والبقول والمكسرات النيئة (بروتين نباتي) جميعها مصادر صحية ومتنوعة للبروتين.

شرب الماء



يجب الحرص على شرب الماء بكميات وفيرة، أي ما لا يقل عن لترين يومياً؛ فقد أثبتت الدراسات أهمية الماء الكبيرة لجسم الإنسان، فهي تطرد السموم من الجسم، تحفّز عملية الحرق في الجسم، وتحافظ على سلامة الجهاز الهضمي وتسهل التبرز، وتقي الجسم من الالتهابات. وكذلك يمكن تناول العصائر الطازجة مثل عصير الرمان، وعصير البرتقال شرط عدم الإفراط في تناولها نظراً لغناها بالسكر وفقرها بالألياف. ويُنصح بشرب الزهورات وشاي الأعشاب لتزويد الجسم بالمزيد من الماء والحفاظ على رطوبته، شرط عدم إضافة السكر إليها، لتجنّب زيادة الوزن.

مشروبات الكافيين

تعتبر مشروبات الكافيين مصادر هامّة لمضادات الأكسدة، خصوصاً الشاي الأخضر والأسود والقهوة. يُنصح بالاعتدال في تناولها، وعدم إضافة السكر إليها أو المبيضات التي تحتوي على دهون عالية.

وتجدر الإشارة إلى عدم شرب هذه المشروبات مع الوجبات؛ لأنها قد تخفف امتصاص مغذيات الطعام من قبل الجسم. في حين يمكن شربها بما لا يقل عن ساعة قبل الوجبة أو بعد الوجبة، لضمان امتصاص المواد الغذائية من الوجبات.

الحرص على ممارسة الرياضة



واختتمت الاختصاصية حسنا النعمي قائلة: "إن جميع ما تقدم يجب أن يكون مصحوباً بممارسة التمارين الرياضة. فعلى الجميع، كباراً وصغاراً، ممارسة الرياضة على اختلاف أنواعها للتمتع بصحة جيدة؛ فهي تساعد على الوقاية من أمراض القلب، والسكتة الدماغية، ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم وغيرها. كما أنّ الرياضة تساهم في تقوية عضلة القلب، وننشط الدورة الدموية في الجسم وتنظم مستوى الكولسترول في الدم الناجم عن تراكم الدهون في الجسم.

المصدر - سيدتي