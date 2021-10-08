الجمعة 08-10-2021
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الجمعة، 08-10-2021 03:56 م

توقّفي فوراً عن تصوير طعامك ونشره على السوشيال ميديا... لهذا السبب

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الوكيل الاخباري- بات تصوير الطعام ونشره على السوشيال ميديا من الأمور الاساسية التي تحصل يومياً، غير أن دراسة حديثة أشارت إلى أن تلك العادة مضرّة بالصحة وتتسبّب في اكتساب المرأة كيلوغرامات زائدة.

وكشفت دراسة أجرتها جامعة "ساوث جورجيا" الأميركية، أن الأشخاص الذين يصوّرون وجباتهم يستغرقون وقتاً أطول ليشعروا بالشبع، بل وتنتابهم رغبة جامحة في تناول وجبة ثانية، موضحين أن مشاركة صور الطعام على "إنستغرام" ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى قد تكون ضارّة بمحيط الخصر وتتسبّب فى زيادة الوزن على المدى البعيد.

وجنّد الباحثون في الدراسة 145 طالباً وعملوا على تقسيمهم إلى مجموعتين، ثم قدّموا لطلاب كلٍ منهما أطباقاً من مقرمشات الجبن لقضمها، وبعدها طُلب من نصف هؤلاء التوقف والتقاط صورة أولاً، وطُلب من المتطوعين تقييم مدى إعجابهم بها وما إذا كانوا يريدون المزيد من الطعام أم لا.

وأظهرت النتائج، التي نُشرت في مجلة "أبيتايت" Appetite، أن أولئك الذين أخذوا صوراً من طعامهم، حصلوا على درجات أعلى من حيث الاستمتاع بالمذاق وطلبوا المزيد منها، ما يُنذر بزيادة الوزن مع الوقت.

يُذكر أن دراسات استقصائية أشارت إلى أن ما يقرب من 70% من جيل الثمانينيات والتًسعينيات يشاركون بانتظام صور طعامهم عبر الإنترنت قبل تناوله.

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المصدر: لها

 

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