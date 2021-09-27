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الإثنين، 27-09-2021 02:46 م

كيفية التعامل مع فقدان الشهية بعد الولادة

اكتئاب ما بعد الولادة


الوكيل الإخباري - بعد أن تلدي طفلك وتنتهي من مرحلة المخاض الشاقة، تأتي فترة ما بعد الولادة، والتي يصاحبها عديد من الأعراض المثيرة للاهتمام، مثل التعرق، والنزف، وتساقط الشعر، واكتئاب مع بعد الولادة، والجوع المفرط، وأيضًا فقدان الشهية للطعام، في هذا المقال نذكر لكِ بالتفصيل أسباب فقدان الشهية بعد الولادة، ونعرفك بكيفية التعامل مع فقدان الشهية بعد الولادة.

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بمجرد أن تبدئي عملية الرضاعة الطبيعية، قد تجدين أن شهيتك لا تعود بسرعة، وأبلغ عدد من الأمهات الجدد عن فقد الشهية وعدم وجود رغبة في تناول الطعام، في الأيام التي تلي الولادة مباشرة، وقد يعود ذلك إلى التغييرات الجسمانية والنفسية التي تحدث خلال المخاض، وأيضًا بعد الولادة، فهن لا يجدن الوقت الكافي للجلوس وتناول الطعام، وعلى الرغم من أن هذا أمر طبيعي وينبغي ألا يتعارض مع إنتاج الحليب في الثدي، فمن المهم الاستمرار في محاولة تناول وجبات خفيفة مكونة من خيارات غذائية صحية، حتى تعود شهيتك إلى طبيعتها.

في السطور التالية نشاركك عدة نصائح للتعامل مع فقدان الشهية بعد الولادة:

 

1- إذا لم تكن لديك شهية بعد الولادة، فليس من الضروري تناول وجبة واحدة كاملة، يمكنك تناول وجبات صغيرة متكررة أو وجبات خفيفة طوال اليوم.

 

2- قبل إرضاع طفلك، أحضري معكِ وجبة خفيفة أو مشروبًا، لتعويض ما يمتصه طفلك منك خلال كل رضعة.


3- عند التسوق وشراء مستلزمات الطعام، أعدّي قائمة التسوق بالأطعمة التي تحبينها وتستمتعين بها في المنزل، ويمكنك إعداد بعض الأطعمة مسبقًا، مثلًا، قطعي الفاكهة الطازجة، واتركيها في أوعية في الثلاجة لتتناوليها كوجبة خفيفة أو لإضافتها إلى الجبن أو الزبادي، واصنعي مزيجًا خاصًا بك من الجرانولا والمكسرات والفواكه المجففة، والوجبات الخفيفة المفضلة الأخرى.

 

4- إذا كنت تحبين بعض الأطعمة وتعتقدين أنها ليست مفيدة لك ولطفلك في مرحلة الرضاعة، فلا تحرمي نفسك من تناول هذه الأطعمة، ولكن تناوليها باعتدال، وتذكري أن العناصر الغذائية التي تتناوليها تنتقل إلى طفلك .

 

المصدر - سوبر ماما 

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