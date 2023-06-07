اذهب للطبيب فورا.. هذه العلامات تكشف وجود ورم فى المخ !

الوكيل الإخباري- أورام المخ تسبب وفاة العديد من الأشخاص حول العالم أكثر من أي سرطان آخر، وفقا لجمعية أبحاث ورم الدماغ البريطانية.



ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قد يستغرق اكتشاف وجود ورم فى المخ وقتا طويلا، فهو عادة لا يظهر تغيرات جسدية واضحة، لذلك من المهم التوجه لطبيب مختص إذا شعرت بأي أعراض غريبة.



لذلك نستعرض في هذا التقرير العلامات التي قد تكشف وجود ورم فى المخ، كالتالي:



- طفرات النمو الشديدة

يمكن للأورام التي تصيب الغدة النخامية أيضا، في حالات نادرة، أن تسبب طفرات نمو شديدة في البالغين وكذلك الأطفال.



وتشير أبحاث السرطان إلى أن بعض الأورام التي تصيب الغدة النخامية تصنع هرمونات.



ويمكن أن يتسبب هذا الإنتاج للهرمونات في حدوث طفرات نمو لدى الشباب، لكن طفرات النمو هذه لا تحدث فقط في الشباب، بل يمكن أن تحدث عند البالغين أيضا.



ويقول الخبراء إن هذا الارتفاع غير المعتاد في الحجم يمكن أن يتسبب في نمو اليدين أو القدمين أو حتى الفك السفلي عند البالغين.



- الرؤية الضبابية

قد يكون عدم وضوح الرؤية الذي يأتي ويختفي، حتى عندما ترتدي نظارتك، علامة على وجود ورم في المخ.



ويقول الخبراء إن ضغط ورم الدماغ على العصب البصري، يمكن أن يؤثر على رؤيتك بشكل كبير، حتى أنك قد تلاحظ بدايتك في أن تصبح أكثر حماقة وتصطدم بالأشياء، خاصة إذا فقدت بصرك بعيدا عن زوايا عينيك.



ويمكن أن تكون الرؤية غير الواضحة والأشكال العائمة ورؤية النفق علامات على وجود ورم في المخ، وفقا لأبحاث السرطان.



بالإضافة إلى الرؤية غير الواضحة أو المزدوجة، قد تواجه أيضا رؤية ضبابية ناتجة عن السعال أو العطس أو حتى الانحناء فقط.



- النسيان

نسيان القيام بالمهام اليومية مثل إغلاق الباب، يعتبر علامة مميزة لمرض الزهايمر، لكنه قد يكون أيضا علامة على وجود ورم في المخ.



ونظرا لأن العديد من مناطق الدماغ تعمل على تخزين واسترجاع أنواع مختلفة من الذكريات، فمن الصعب تحديد مدى تأثير أورام الدماغ المختلفة على ذاكرة الناس، وفقا لجمعية ورم الدماغ الخيرية.



ويعاني شخص من كل شخصين من صعوبات في الذاكرة ناجمة عن ورم في المخ، ولكن يمكن أيضا أن يحدث بسبب علاجه، ويعد انخفاض القدرة العقلية والارتباك أيضا من أعراض ورم الدماغ في هذا الجزء من الدماغ.



- أصوات الهلوسة

قد تشير أصوات الهلوسة وسماع أصوات عشوائية أحيانا إلى حالة صحية عقلية، ولكن يمكن أن يكون أيضا ورما في المخ.



ويمكن أن تحدث الهلوسة السمعية بسبب أورام المخ السرطانية والحميدة، وخاصة إذا كان الورم موجودا في الفص الصدغي، وهو الجزء من الدماغ الذي يعالج الصوت ويفهم اللغة ويشفر الذاكرة.



ويمكن أن يحدث أيضا إذا تم ضغط الورم على العصب الذي يرسل إشارات من الأذن إلى الدماغ، ويمكن أن يسبب أيضا صعوبة في السمع والتحدث، وفقا لأبحاث السرطان.



- تغير في الشخصية وفقدان الاهتمام بالهوايات

قد يكون فقدان الاهتمام بهوايتك المفضلة فجأة علامة تحذيرية لورم في المخ، حيث يعاني واحد من كل ثلاثة أشخاص مصابين بهذا الورم من تغير في الشخصية من نوع ما، وفقا لجمعية ورم الدماغ الخيرية.



وعندما ينمو الورم في الدماغ، يمكن أن يضغط على الخلايا السليمة من حوله، وإذا تطور في الفص الأمامي، المنطقة التي تتحكم في العواطف والشخصية والسلوك، يمكنك حتى البدء في التصرف بشكل غريب.



ويمكن أن يتسبب ورم الغدة النخامية أيضا في تغيرات في الشخصية مثل الاكتئاب والقلق، كما تقول مؤسسة أبحاث ورم الدماغ الخيرية.

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