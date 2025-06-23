"الفاكهة المعجزة".. كيف تخدع حواسك لتخفيف نكهة المرارة والحموضة؟

تنمو هذه الفاكهة في غرب ووسط إفريقيا، وتحديدًا في غانا ونيجيريا والكونغو، وتتميّز بقدرتها الفريدة على تغيير طعم الأطعمة الحامضة إلى مذاق حلو، بفضل احتوائها على مركب طبيعي يُعرف باسم "ميراكولين".
هذا المركب يرتبط بمستقبلات الطعم الحلو في اللسان، ويمنع الدماغ من التفاعل مع الطعم الحامض، ما يجعل أطعمة مثل الليمون تبدو حلوة بعد تناول الثمرة.
وقد أدرجتها "مكتبة الطب الوطنية الأمريكية" ضمن النباتات ذات التأثير الفسيولوجي غير العادي على التذوّق.
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