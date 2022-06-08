الأربعاء 08-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تفاصيل أسعار الخضار محلياً اليوم

تقرير دولي: "صدمة غذائية" ستواجه الدول ذات الدخل المنخفض

10 شروط وضعتها تركيا لانضمام السويد وفنلندا لعضوية الناتو

ارتفاع أسعار الذهب اليوم محلياً

أنقرة تتحدث عن تقدم في ملف نقل الحبوب من موانئ البحر الأسود

فيديو - فزعة للتبرع بالدم لطفل مريض في مركز الحسين للسرطان

مطالب بتوسيع مظلة الدعم النقدي المُقدم من صندوق المعونة لكبح جماح الأسعار

6 إصابات بحادث صدم باص مدرسة بعامود كهرباء في إربد - صور

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الاقصى

إيرادات قناة السويس تقفز إلى 115.7 مليار جنيه خلال عام

الأربعاء، 08-06-2022 10:57 ص

ارتجاع العصارة الهضمية قد يؤدي لسرطان المريء

image


الوكيل الإخباري - حذّرت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي من خطورة ارتجاع العصارة الهضمية بصورة متكررة؛ حيث إنه يمكن أن يُلحق تلفيات جسيمة بالمريء، كحدوث نزيف وتكوّن تقرحات أو تغيّر الغشاء المخاطي المبطن للمريء، وصولا إلى الإصابة بسرطان المريء.

اضافة اعلان

لذا شددت الجمعية على ضرورة الخضوع لفحص لدى طبيب مختص على الفور في مثل هذه الحالات.

 

وعن سبل العلاج، أوضحت الجمعية أن إنقاص الوزن يمكن أن يلعب دورا هاماً في التخفيف من متاعب ارتجاع المريء؛ حيث يحد إنقاص الوزن من الضغط الموجود في منطقة البطن، والذي يتسبب في اضطراب وظيفة إغلاق العضلة العاصرة الموجودة بين المريء ومدخل المعدة، ومن ثمّ يمكن الحد من المتاعب الناتجة عن حُرقة المعدة والتخفيف من نوبات التجشؤ الحمضي.

 

كما أن ضبط وضعية الفراش بحيث يكون الجزء العلوي من الجسم مرفوعا بعض الشيء يحول دون صعود العصارة الهضمية إلى المريء.


ويمكن أيضا اللجوء إلى الأدوية لعلاج هذه المشكلة كمثبطات مضخة البروتون مثلا، والتي تعمل على تثبيط إفراز الأحماض بالمعدة.

 

وفي حالات استثنائية قد يستلزم الأمر الخضوع لجراحة، يتم فيها لف جزء من المعدة كشريط حول الجزء السفلي من المريء.

العين الإخبارية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_26330_944cc6dba42-72a8-4c46-91a0-297fcecf79bc

أعراض الإصابة بارتجاع المريء

أسباب_عدم_نقصان_الوزن_رغم_الرجيم

أسباب عدم نزول الوزن مع الرجيم

وووو

خبيرة تشير إلى مكمّل غذائي يحوي مواد سامة

كل

9 علامات مبكرة لا تتجاهلها .. أعراض الفشل الكلوي

قوو

علاج مبشر قادر على تدمير خلايا سرطان القولون

131523Image1

أطعمة ممنوعة في فصل الصيف منعاً للإصابة بالجفاف