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الخميس، 28-09-2023 10:07 ص

ارتعاش العضلات ينذر بأمراض خطيرة ...احذرها

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الوكيل الإخباري - قالت الجمعية الألمانية للطب العام وطب الأسرة إن ارتعاش العضلات له أسباب عديدة، منها ما هو بسيط، ومنها ما هو خطير.

وأوضحت الجمعية أن الأسباب البسيطة لارتعاش العضلات تتمثل في التحميل الزائد على العضلات أثناء ممارسة الرياضة، أو نقص السوائل أو نقص العناصر المغذية، أو أثر جانبي لبعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب وبعض أدوية الربو.

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أما الأسباب الخطيرة لارتعاش العضلات فتكمن في الأمراض العصبية مثل داء باركنسون (الشلل الرعاش)، والتصلب العصبي المتعدد، بالإضافة إلى أمراض الغدة الدرقية، مثل فرط نشاط الغدة الدرقية.
وأشارت الجمعية إلى أن ارتعاش العضلات لدى مرضى السكري يدق ناقوس الخطر، حيث إنه ينذر بانخفاض مستوى السكر بالدم، والذي يشكل خطراً على الحياة، وهو ما يمكن الاستدلال عليه أيضاً من خلال أعراض أخرى مصاحبة، مثل شحوب الوجه وخفقان القلب والتعرق الشديد، والاضطراب الداخلي والتشوش الذهني وفقدان الوعي.

 

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