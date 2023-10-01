الأحد 01-10-2023
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الأحد، 01-10-2023 09:09 م

ارتفاع السكر عند السيدات - هل يختلف عن الرجال؟

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الوكيل الاخباري- يعتبر ارتفاع سكر الدم مشكلة صحية عادة ما تحدث نتيجة اتباع عادات غير صحية، أو نتيجة بعض العوامل الوراثية، ورغم ذلك إلا أنه عادة ما تتشابه أعراض ارتفاع السكري بين السيدات والرجال، ولكن هناك بعض العلامات والأعراض الأخرى التي تخص السيدات، وقد تنم عن ارتفاع في معدل السكر بالدم.

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هل هناك اختلاف بين أعراض السكر المرتفع بين السيدات والرجال؟


في البداية يعتبر ارتفاع سكر الدم عند السيدات حالة مزمنة تتميز بارتفاع مستوى السكر في الدم بشكل مستمر، ويحدث بسبب انخفاض إنتاج الأنسولين وهو هرمون البنكرياس الذي ينظم مستوى السكر في الدم أو بسبب عدم قدرة الجسم على استخدام الأنسولين بشكل صحيح.

كما إنه من المهم فحص مستوى سكر الدم بانتظام للكشف عن أي تغيرات غير طبيعية. إذا كانت نتائج اختبار سكر الدم مرتفعة، فقد يتم تشخيص السكري أو الاشتباه في السكري. يجب استشارة الطبيب لتقييم الحالة بشكل أكثر تفصيلاً وتحديد الخطوات اللازمة للتشخيص الدقيق والعلاج.

هناك بعض الاختلافات في أعراض ارتفاع سكر الدم بين السيدات والرجال، على الرغم من أن الأعراض العامة قد تكون مشابهة. وتتمثل بعض الاختلافات الشائعة، ما يلي:

- عدوى الجهاز التناسلي

- حدوث مشاكل في الحمل

- اضطرابات هرمونية

- مشاكل الجلد

مع ذلك، فإن الأعراض والمضاعفات الرئيسية لارتفاع سكر الدم تظل مشابهة بشكل عام بين الجنسين. يجب على النساء الذين يشتبه في ارتفاع سكر الدم استشارة الطبيب لتقييم الحالة وتشخيصها بدقة ووضع خطة علاجية مناسبة.

 




 

 


 

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