اسباب غريبة تسبب العطس المستمر

الوكيل الإخباري - العطس أحد أهم الممارسات التي تعمل على طرد الفيروسات والمهيجات للحساسية، التي تكمن في أنف الأنسان، ولطالما ارتبط العطس كعرض بمشكلات نزلات البرد والأنفلونزا والمشكلات الصدرية ومشكلات الأنف والحساسية، وهو عبارة عن فعل لا إرادي.

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وفقًا لتقرير نشر في موقع كاي هيلث المعني بالصحة العامة فإن هناك الكثير من الأسباب للعطس المتكرر أو المفرط يجب عليك التعرف على هذه الأسباب وعلاجها ومن أهم الأسباب:



التهابات الأنف المتكررة التحسسية تلك التي تسبب حالة من سيلان الأنف مع مشكلات في حرقة واحتقانها مع الشعور بالصداع، تحدث نتيجة المهيجات أو الحساسية مثل حبوب اللقاح وغبار الحيوانات والأتربة



من الأسباب أيضًا أن يكون العطس ناتج عن تهيج أو حساسية ناتجة من تلوث الهواء أو شم لتوابل على سبيل المثال أو الروائح النفاذة المهيجة للأنف.



هناك بعض الأسباب التي تتعلق بالالتهابات المتكررة نتيجة الاصابة بالفيروسات مثل في حالة نزلة البرد.



الإصابة بحساسية جيوب الأنفية وتهيجها أو حساسية الأنف أحد أهم المسببات.

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