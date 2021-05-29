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السبت، 29-05-2021 09:58 ص

استخدام خفي وغريب لزيت القلي المستعمل لم تعرفه من قبل

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الوكيل الإخباري _ عادة ما تقوم العديد من السيدات برمي زيت القلي المستعمل، دون ان تعلم بأن لهذا الزيت استخدام خفي ومفيد، يمكنها من استغلال زيت قلي الطعام.

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حيث يمكن أن يستخدم هذا الزيت في صناعة صابون منزلي للأطباق، ويفضل يفضل أن يكون مستعملاً لمرة واحدة فقط أو مرتين في قلي الأطعمة الخفيفة كالبطاطا أو البصل مثلاً، ويستخدم بعد تصفيته من الشوائب تماماً أكثر من مرة باستخدام منديل أو مصفاة جيدة.


فإن استخدام زيت الطعام هو ما يعطي المادة الدهنية لصابون الأطباق، والقوام المتماسك الذي نراه في المنتجات الجاهزة.

 

المصدر : الإمارات نيوز 




 




 

 


 

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