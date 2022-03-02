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الأربعاء، 02-03-2022 10:41 ص

استخلاص علاج جديد للالتهابات من لعاب حشرة القرادة

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الوكيل الإخباري - توصل فريق من الباحثين في أستراليا إلى أن بعض البروتينات في لعاب حشرة القرادة يمكن تعديلها لتستخدم لتعطيل نشاط بعض المواد العضوية التي تؤدي إلى الإصابة بالأمراض الالتهابية مثل الربو والتهاب المفاصل والتصلب المتعدد.

وأظهرت الدراسة أنه من الممكن تعديل بعض خواص البروتينات التي تفرز في لعاب القراد، لتلتحم بنوع معين من البروتينات البشرية يطلق عليها اسم «شيموكينز» للمساعدة على منع حدوث الالتهابات. 

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