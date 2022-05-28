استشاري: أنفلونزا الطماطم غير مميتة وليس لها علاقة بالمأكولات

الوكيل الإخباري- قال الطبيب واستشاري الجودة بالرعاية الصحية، الدكتور محمد الكلثمي، إن انفلونزا الطماطم غير مميتة، ونادرًا ما تصيب الكبار، مشيرًا إلى أنها ليس لها علاقة بالمأكولات، وليست أنفلونزا أصلًا.

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وأوضح الدكتور الكلثمي –عبر تويتر- أن انفلونزا الطماطم من النادر جداً أن تصيب الاشخاص البالغين، ولا يحتاج الأطفال المصابين بها في معظم الأحيان إلا لخافض حرارة.



وأشار إلى أن انفلونزا الطماطم هو مرض غير مميت، ولا ينجم عنه أي مضاعفات صحية أخرى.



وتابع الدكتور الكلثمي، بأن انفلونزا الطماطم هو مرض قديم جداً يسمى (HFMD)، وهو عبارة عن فيروس يصيب الاطفال بطفح جلدي لونه أحمر داكن، قريب من لون الطماطم، يظهر في مكان الإصابة بالكف والقدم والفم.



وأكد الدكتور الكلثمي، أنه ليس أنفلونزا وليس له علاقة بالطماطم ولا بأي نوع آخر من المأكولات، وأن البعض يطلق عليه اسم أنفلونزا بسبب وجود الحمى وإجهاد جسدي لدى المصابين.



يذكر أن الهند أعلنت عن اكتشاف العديد من الإصابات بأنفلونزا الطماطم، وقال مسؤول الصحة في ولاية أوديشا الهندية، إنه ثبتت إصابة ما لا يقل عن 26 طفلاً بمرض إنفلونزا الطماطم، وأن جميع الأطفال في حالة مستقرة الآن، وقد تم وضعهم تحت المراقبة المناسبة. ( شفق )

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