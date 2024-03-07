الخميس 07-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الشريدة: نظام الموارد البشرية سيحكم أداء القطاع العام

الجيش الإسرائيلي يبدأ تحقيقات من 2018 إلى الـ10 من أكتوبر

الطفيلة: يوم ثقافي احتفاء باليوبيل الفضي

تحقيق عبري.. 27 غزياً استشهدوا بمراكز احتجاز إسرائيلية منذ بدء الحرب

الأمن: نزيلان يصلان للمرحلة النهائية في المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم

اصابة 4 جنود اسرائيليين في معارك غزة خلال 24 ساعة

سوريا.. العثور على الشاب المفقود مفارقا الحياة بعد أيام على اختفائه

بلجيكا تدعو لوقف إطلاق النار في غزة

قصف صاروخي من لبنان لمواقع إسرائيلية

مسؤولون: أميركا طلبت ضمانات من إسرائيل بشأن استخدام الأسلحة

الخميس، 07-03-2024 03:54 م

استهلاك الكربوهيدرات المكررة يؤثر على جاذبية الوجه

download (1)


الوكيل الإخباري -  ربطت دراسة جديدة بين مستويات استهلاك الكربوهيدرات المكرّرة وبين جاذبية الوجه، وافترض البحث أن استهلاك مستويات عالية من هذه النشويات قد يؤثر أيضاً على السمات غير الطبية، مثل جاذبية الشخص.

وشملت الدراسة التي أجريت في جامعة مونبلييه بفرنسا 104 أشخاص من الجنسين، خضعوا لتجربة، ثم أكملوا استبياناً.

اضافة اعلان


ووفق "مديكال إكسبريس"، أعطى الباحثون بعض المشاركين وجبة إفطار تحتوي على الكربوهيدرات المكرّرة المعروفة بتعزيز مستويات السكر في الدم، بينما تلقى آخرون وجبة إفطار منخفضة في نسبة السكر.


وأكمل المشاركون أيضاً استبياناً لتقييم عاداتهم النموذجية في استهلاك الكربوهيدرات المكرّرة.


ثم طُلب من متطوعين آخرين من جنسين مختلفين تقييم جاذبية الوجه للمشاركين من الجنس الآخر، كما تم التقاطها في صور التُقطت بعد ساعتين من وجبة الإفطار المقدمة.


النتائج
وأظهر التحليل الإحصائي أن تناول وجبة الإفطار التي تحتوي على نسبة عالية من السكر ارتبط بانخفاض معدلات جاذبية الوجه لكل من الرجال والنساء.


وارتبط الاستهلاك المزمن للكربوهيدرات المكررة أثناء الإفطار والوجبات الخفيفة أيضاً بانخفاض معدلات الجاذبية.


ولاحظ الباحثون بعض الاختلافات بين الجنسين: بالنسبة لتناول الوجبات الخفيفة بعد الظهر لدى الرجال على وجه التحديد، ارتبط تناول الطاقة العالية بتصنيفات جاذبية أقل.


وظلت جميع النتائج صحيحة بعد الأخذ في الاعتبار، إحصائياً، العوامل الأخرى التي قد تؤثر على الجاذبية، مثل العمر الفعلي، والعمر المتصوّر، ومؤشر كتلة الجسم، وعادات التدخين، وشعر الوجه.


وقالت النتائج: "يبدو أن جاذبية الوجه، وهي عامل مهم في التفاعلات الاجتماعية، تتأثر بالاستهلاك الفوري والمزمن للكربوهيدرات المكررة لدى الرجال والنساء".

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
17097084980

بحث : صحة الفم 'صورة مصغرة' للصحة العامة

5871577

دراسة: مكملات الألياف تعزز وظائف المخ

533450_0

حقائق جديدة عن هرمونات التوتر أثناء الحمل

hand-reaches-out-plate-with-date-fruits-1200x801

كيف يستعد الجسم لصيام رمضان؟

561775

دراسة جديدة عن تأثير العصائر على انتظام ضربات القلب

tbl_articles_article_27459_2000e6bff4d-6d5d-4543-b524-b9ba549e9ed4

أعراض انخفاض وارتفاع مستوى السكر في الدم

أخبار متعلقة
2022_11_29_16_55_23_141

مكملات النشا المقاوم قد تساعد على التخسيس