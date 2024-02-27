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الثلاثاء، 27-02-2024 02:39 م

مكملات النشا المقاوم قد تساعد على التخسيس

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الوكيل الإخباري - يمكن أن يؤدي النشا المقاوم، الموجود بشكل طبيعي في الأطعمة مثل الشوفان، إلى فقدان الوزن وتحسين التحكم بنسبة الغلوكوز في الدم، وفق تجربة صغيرة أجريت في جامعة شنغهاي.

وفي التجربة، طلب الباحثون من 37 شخصاً يعانون من زيادة الوزن تناول كيس من النشا ممزوجاً بالماء مرتين يومياً قبل الوجبات، لمدة 8 أسابيع.

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ولمدة 8 أسابيع أخرى، تم إعطاؤهم عبوة من النشا العادي على سبيل المقارنة. مع تزويدهم بـ 3 وجبات متوازنة يومياً، وقياس المؤشرات الصحية المختلفة.


وبعد تناول النشا المقاوم لـ 8 أسابيع، فقد المشاركون ما متوسطه 2.8 كغم، في حين لم يكن للنشا العادي أي تأثير على الوزن.


كما تسبب النشا المقاوم في ارتفاع أقل في نسبة السكر في الدم بعد الوجبات، وهو ما قد يكون مفيداً في الوقاية من السكري.


ويوجد النشا المقاوم بشكل طبيعي في الفول، والحبوب الكاملة، والشوفان، والموز الأخضر، ويتشكل أيضاً عندما تُترك الأطعمة النشوية الشائعة مثل البطاطس والمعكرونة والأرز لتبرد بعد طهيها.


ومع ذلك، فإن بعض من يعانون من متلازمة القولون العصبي قد يجدون أن تناول النشا المقاوم يؤدي إلى الانتفاخ وعدم الراحة بسبب البكتيريا التي تنتج الغازات أثناء تفكيكها.

 

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