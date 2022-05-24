اكتشاف طريقة جديدة لتحسين الذاكرة عند كبار السن

الوكيل الإخباري - توصل فريق من الباحثين في الولايات المتحدة إلى أن حقن فئران عجوزة بالسائل النخاعي مستخلص من فئران صغيرة في السن يساعد في تحسين ذاكرة الفئران العجوزة.





وتوصل العلماء في السنوات الأخيرة إلى أن حقن كبار السن بدماء من شباب يساعد في تقليل عملية الشيخوخة. وفي إطار التجربة الجديدة، قام فريق الباحثين من مستشفى الأطفال في جامعة بوسطن بسحب سائل نخاعي من فئران صغيرة السن وحقنها في فئران أكبر سناً لتحديد ما إذا كان ذلك سوف يساعد في تحسين ذاكرتها.





وفي إطار الدراسة التي أوردتها الدورية العلمية "نيوز أند فيوز"، استغرق الباحثون بعض الوقت لضمان عدم تلوث العينات التي يتم سحبها من الفئران الصغيرة قبل حقنها في الفئران العجوزة، ولكن بمجرد الاطمئنان إلى سلامة العينات، قاموا بحقن السائل النخاعي في الفئران العجوزة.





وأخضع الفريق البحثي الفئران محل الدراسة لتجربة لقياس قدرتها على التذكر عن طريق تعريضها لوميض ثم شحنة كهربائية في القدم، وبعد أسبوعين من حقن الفئران العجوزة، تبين لفريق الدراسة أن الفئران التي تلقت السائل النخاعي الجديد كانت أكثر قدرة على تذكر ما الذي يحدث لها عند رؤية الوميض.





وأفاد الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في العلوم الطبية بأن الفريق البحثي قام بتشريح مخ بعض الفئران التي حقنت بالسائل النخاعي لمعرفة الأسباب العلمية وراء تحسن ذاكرتها، فوجدوا زيادة في بعض المواد التي تؤدي إلى انتاج الخلايا الدبقية قليلة التغضن، والتي تساعد في تحسين كفاءة الذاكرة.

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