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الإثنين، 28-09-2020 11:01 ص

اكتشاف فائدة مذهلة لتناول عصير الطماطم

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الوكيل الاخباري - كشفت دراسة علمية، عن فوائد استثنائية لتناول شراب الطماطم غير المملح، والذي كان له أثرا صحيا ملحوظا على ضغط الدم وقادرا على مساعدة الأشخاص المعرضين لخطر أمراض القلب.

وفي الدراسة التي نشرتها مجلة "فود ساينس أند نيوترشن"، قال الباحثون إن شرب عصير الطماطم غير المملح، أدى إلى ضغط الدم والبروتين الدهني منخفض الكثافة لدى البالغين اليابانيين المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

في الدراسة، تناول 184 من الذكور و297 من الإناث كميات كبيرة من عصير الطماطم غير المملح على مدار عام واحد. وفي نهاية البحث، تبين انخفاض ضغط الدم لدى 94 مشاركا يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

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كما لاحظ الباحثون في جامعة طوكيو للطب وطب الأسنان، انخفاض مستويات الكوليسترول الضار في 125 مشاركا يعانون من ارتفاع الكوليسترول من متوسط 155 إلى 149.9 مجم/ ديسيلتر.


كانت هذه النتائج المفيدة متماثلة بين الرجال والنساء وبين مختلف الفئات العمرية. وكتب الباحثون: "على حد علمنا، فإن الدراسة الحالية هي الأولى التي تبحث في آثار تناول الطماطم أو منتجات الطماطم على مؤشرات مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على مدار عام وعلى مدى واسع من العمر".

 

سبوتنيك

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